HOME SPORTS NETTING

Rekor Pertemuan Anthony Ginting vs Wang Tzu Wei Jelang Bentrok di 16 Besar Swiss Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |10:50 WIB
Rekor Pertemuan Anthony Ginting vs Wang Tzu Wei Jelang Bentrok di 16 Besar Swiss Open 2026
Anthony Ginting hadapi Wang Tzu We di 16 besar Swiss Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

REKOR pertemuan Anthony Ginting vs Wang Tzu Wei jelang bentrok di 16 besar Swiss Open 2026 akan diulas Okezone. Anthony Ginting akan bertemu Wang Tzu Wei di 16 besar Swiss Open 2026 yang berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026.

Sebelum duel ini, kedua pebulu tangkis telah bertemu 10 kali. Hasilnya, Anthony Ginting dominan dengan raihan delapan menang dan dua kalah. Duel terakhir tersaji di babak pertama Asian Games 2022 yang berlangsung 3 Oktober 2023. Saat itu, Anthony Ginting menang 21-16 dan 21-11 atas Wang Tzu Wei.

1. Anthony Ginting Berjuang dari Kualifikasi

Hasil Swiss Open 2026: Mundurnya Chi Yu Jen Muluskan Langkah Anthony Ginting ke Babak Utama

Anthony Ginting memulai perjuangan di Swiss Open 2026 dari babak kualifikasi. Di babak pertama kualifikasi, ia mengalahkan wakil China, Zhu Xua Chen (16-21, 22-20, dan 21-10). Sejatinya, Anthony Ginting akan berhadapan dengan wakil Belgia Julien Carraggi di final kualifikasi.

Namun, Julien Carraggi mendapatkan promosi langsung ke babak utama Swiss Open 2026 setelah Chi Yu Jen mundur dari turnamen. Alhasil, Anthony Ginting dipastikan mentas di babak utama.

"Waktu mulai pertama saya kurang bisa langsung in, banyak melakukan kesalahan sendiri juga. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, saya tetap coba cari cara terus meskipun ketinggalan jauh ataupun kans buat menangnya cukup sedikit," kata Anthony Ginting dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

“Akan tetapi, ya coba buat cari cara terus, lebih membiasakan, enakin lagi mainnya dan segala macam, tetap jaga pikirannya juga," tambah peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 ini.

 

