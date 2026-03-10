Advertisement
MOTOGP

Marc Marquez Sepakat dengan Tawaran Kontrak Baru dari Ducati, tapi …

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |08:33 WIB
Marc Marquez Sepakat dengan Tawaran Kontrak Baru dari Ducati, tapi …
Marc Marquez mengaku sudah sepakat dengan beberapa poin dalam kontrak barunya dari Ducati Corse (Foto: Instagram/@ducaticorse)
MARC Marquez mengaku sudah sepakat dengan tawaran kontrak baru dari Ducati Corse. Namun, ia masih menunda untuk tanda tangan!

Sebenarnya, Marquez sudah sangat santer dikabarkan akan memperpanjang masa baktinya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo. Sebab, pembalap asal Spanyol itu langsung meraih kesuksesan di musim perdananya dengan merebut gelar juara MotoGP 2025. 

Namun, sampai saat ini Marquez belum menandatangani kontrak baru bersama Ducati. Situasi tersebut sempat membuat masa depan Baby Alien menjadi tanda tanya, mengingat ramainya rumor transfer menuju MotoGP 2027. 

1. Kabar Positif

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Meski demikian, Marquez kini memberikan kabar positif terkait perpanjangan kontraknya bersama Ducati. Pembalap berusia 33 tahun itu mengaku telah menyepakati sebagian besar poin dalam kontrak terbarunya. 

“Untuk kontrak, Ducati dan saya sudah sepakat pada sebagian besar poin,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Selasa (10/3/2026). 

2. Negosiasi

Pria asal Spanyol itu mengungkap faktor yang membuat negosiasinya lambat. Kata dia, Ducati membuka pembicaraan soal kontrak baru saat dirinya sedang dibekap cedera bahu yang membuatnya tidak bisa mengaspal sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026.  

“Namun seperti yang saya katakan dalam konferensi pers MotoGP Thailand 2026, saya meminta Ducati untuk menunggu sedikit, agar ada momen yang tepat,” ujar Marquez.

“Karena, saya sedang cedera ketika kami mulai berbicara tentang masa depan. Jadi pertama-tama saya ingin merasakan kondisi yang baik di atas motor, baru kemudian menandatangani kontrak,” tambah lelaki kelahiran Cervera itu.

Jika kesepakatan kontrak tersebut benar-benar tercapai, maka ini akan menjadi kali pertama Marquez memperpanjang kontrak sejak meninggalkan Honda pada 2023. Setelah pergi, ia bergabung ke Gresini Racing, kemudian langsung promosi ke tim pabrikan pada musim 2025. 

 

