HOME SPORTS NETTING

Lolos 16 Besar Swiss Open 2026, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana: Kami Coba Bangkit!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |07:55 WIB
Lolos 16 Besar Swiss Open 2026, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana: Kami Coba Bangkit!
Leo Rolly dan Bagas Maulana lolos 16 besar Swiss Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, lolos ke babak 16 besar Swiss Open 2026. Mereka siap tempur demi mendapatkan hasil optimal di ajang level Super 300 ini.

Kepastian Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana melaju ke 16 besar Swiss Open 2026 usai mengalahkan wakil Taiwan, Chiang Chien-wei/Wu Hsuan-yi dengan skor 21-16 dan 21-14 di babak 32 besar. Pertandingan itu berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Rabu (11/3/2026) dini hari WIB.

1. Persiapan Matang Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana beraksi di Thailand Masters 2026 (Foto: PBSI)

Leo Rolly Carnando mengatakan kemenangan ini berkat persiapan yang telah dilakukan dengan cukup maksimal dengan evaluasi kegagalan di All England 2026. Alhasil, mereka pun tampil baik di babak 16 besar.

"Secara pribadi saya mempelajari apa yang kemarin sudah dilakukan di All England. Karena kan sebenarnya persiapannya cukup panjang tapi kenapa gagal mungkin fokusnya kurang dijaga," ucap Leo dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (11/3/2026).

"Jadi, di sini mencoba untuk bangkit lagi dan mencoba untuk lebih fokus saja,” lanjut mantan pasangan Daniel Marthin.

2. Tak Beri Celah kepada Lawan

Sementara itu, Bagas Maulana mengatakan mereka memang tidak ingin memberikan celah kepada lawan. Hal itu membuat mereka tidak mudah hilang poin dan dapat meraih hasil maksimal di babak 16 besar Swiss Open 2026.

 

