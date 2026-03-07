Advertisement
PBSI Tarik Mundur 1 Ganda Putri dari Swiss Open dan Orleans Masters 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |20:19 WIB
PBSI Tarik Mundur 1 Ganda Putri dari Swiss Open dan Orleans Masters 2026
PBSI menarik mundur satu ganda putri dari Swiss Open dan Orleans Masters 2026 (Foto: X/@INABadminton)
JAKARTA – PBSI memutuskan menarik mundur satu pasangan ganda putri dari Swiss Open 2026 dan Orleans Masters 2026. Mereka adalah Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine. 

Pasangan ganda putri muda itu ditarik melalui pertimbangan matang. Isyana/Rinjani sedianya berangkat ke Swiss pada Sabtu 7 Maret 2026 malam WIB.

1. Cedera Tulang Kering

Isyana Syahira/Rinjani Kwinnara. (Foto: PBSI)

Pelatih ganda putri Indonesia, Karel Mainaky, menjelaskan Isyana mengalami cedera pada tulang kering sebelah kanan. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk menarik mundur pasangan peraih gelar Guwahati Masters 2025 tersebut dari dua turnamen Eropa. 

“Pasangan ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine tidak diberangkatkan ke turnamen Swiss Open dan Orleans Masters setelah melalui evaluasi bersama tim pelatih dan tim medis,” kata Karel dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (7/3/2026).

“Hira (Isyana) mengalami cedera pada tulang kering sebelah kanan yang membutuhkan waktu untuk istirahat dan proses pemulihan agar kondisinya bisa kembali optimal,” imbuh adik dari Rexy Mainaky tersebut.

Karel mengungkapkan keputusan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi dari tim medis. Sebagai pelatih, ia tak ingin mengambil resiko. Karena itu, Isyana saat ini akan menjalani pemulihan agar kondisinya bisa segera membaik. 

“Berdasarkan rekomendasi tim medis, Hira untuk sementara tidak dapat menjalani pertandingan terlebih dahulu dan fokus pada proses recovery,” papar Karel.

“Kami tidak ingin mengambil risiko yang dapat memperparah kondisi cederanya, sehingga keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan sekaligus untuk memastikan pemulihan berjalan dengan baik,” imbuhnya.

 

