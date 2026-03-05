Advertisement
Ambisius! Moh Zaki Ubaidillah Bidik 4 Besar di Swiss Open dan Orleans Masters 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |00:38 WIB
Ambisius! Moh Zaki Ubaidillah Bidik 4 Besar di Swiss Open dan Orleans Masters 2026
Moh Zaki Ubaidillah akan turun di dua turnamen Eropa secara beruntun yakni Swiss Open dan Orleans Masters 2026 (Foto: PBSI)
JAKARTA – Moh Zaki Ubaidillah akan turun di dua turnamen Eropa secara beruntun yakni Swiss Open dan Orleans Masters 2026. Ia menargetkan bisa menembus empat besar di kedua ajang.

Sebagaimana diketahui, rangkaian turnamen Eropa sudah dimulai sejak awal Maret. Gelaran All England menjadi turnamen pembuka tur Eropa, lalu dilanjutkan dengan Swiss Open 2026 dan Orleans Masters.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Namun Ubed, tidak ambil bagian dalam All England karena peringkatnya tidak mumpuni. Pemain berusia 18 tahun itu hanya akan mengikuti Swiss Open dan Orleans Masters 2026. 

1. Target Besar

Ubed mengusung target besar dalam dua turnamen BWF berlevel Super 300 tersebut. Pemain kelahiran Sampang, Madura, itu bertekad melaju hingga babak semifinal di kedua ajang.

“Targetnya di dua turnamen ya semoga bisa masuk semifinal,” kata Ubed saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Kamis (5/3/2026).

Bicara persiapan, Ubed mengaku tidak memiliki kendala. Ia menjelaskan telah menyiapkan diri selama kurang lebih tiga pekan dalam menatap kejuaraan di Benua Biru tersebut. 

“Persiapan sejauh ini alhamdulillah cukup baik, lancar, tanpa cedera juga. Ada beberapa waktu kemarin, sempat ada tiga minggu persiapan. Ya alhamdulillah lancar,” tegas Ubed. 

 

