HOME SPORTS NETTING

Gagal Lolos All England 2026, Moh Zaki Ubaidillah Siap Menggila di Swiss Open dan Orleans Masters 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |13:58 WIB
Gagal Lolos All England 2026, Moh Zaki Ubaidillah Siap Menggila di Swiss Open dan Orleans Masters 2026!
Moh Zaki Ubaidillah siap menggila di Swiss Open dan Orleans Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

SETELAH gagal ambil bagian di All England 2026, tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, akan mengarungi dua turnamen Eropa, yakni Swiss Open dan Orleans Masters 2026. Ia mengusung target tinggi, yakni menembus empat besar. 

Rangkaian turnamen Eropa sudah dimulai sejak akhir Februari 2026. Setelah German Open dan All England 2026, lalu dilanjutkan dengan Swiss Open dan Orleans Masters 2026. 

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Ubed - sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- tidak ambil bagian dalam All England 2026 karena peringkatnya tidak mumpuni. Pemain berusia 18 tahun itu hanya akan mengikuti Swiss Open dan Orleans Masters 2026. 

1. Misi Menembus Semifinal Swiss Open dan Orleans Masters 2026

Ubed mengusung target besar dalam dua turnamen BWF berlevel Super 300 tersebut. Pemain kelahiran Sampang, Madura, itu bertekad melaju hingga semifinal di Swiss Open dan Orleans Masters 2026. 

“Targetnya di dua turnamen ya semoga bisa masuk semifinal,” kata Ubed saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (4/3/2026). 

Bicara persiapan, Ubed mengaku tidak memiliki kendala. Ia menjelaskan telah menyiapkan diri selama kurang lebih tiga pekan dalam menatap kejuaraan di Benua Biru tersebut. 

“Persiapan sejauh ini alhamdulillah cukup baik, lancar, tanpa cedera juga. Ada beberapa waktu kemarin, sempat ada 3 minggu persiapan. Ya alhamdulillah lancar,” terangnya. 

 

