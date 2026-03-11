Tantang Unggulan Kedua di 16 Besar Swiss Open 2026, Ana/Trias: Kami Main Nothing To Lose!

GANDA putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari mampu memanfaatkan kelemahan wakil Jepang Hinata Suzuki/Nao Yamakita di babak 32 besar Swiss Open 2026. Ana/Trias -sapaan akrab Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari- pun siap tempur di babak 16 besar Swiss Open 2026 yang berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026.

1. Ana/Trias Menang Telak di 32 Besar Swiss Open 2026

Ana/Trias mengalahkan Hinata/Nao dengan skor 21-16 dan 21-10. Pertandingan itu berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Rabu (11/3/2026) dini hari WIB.

Febriana Dwipuji Kusuma mengatakan sejak game pertama memang berusaha mencari kelemahan lawan. Hal itu pun berbuah manis sehingga dapat mengatasi perlawanan Hinata/Nao.

"Memang di awal itu kan mereka bermainnya no-lob ya dan kami pas point-point awal itu kurang siap mereka dropshot-dropshotnya," kata Febriana Dwipuji Kusuma dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (11/3/2026).

"Kami antisipasi mereka itu akan main panjang ternyata berbeda. Setelah poin sebelas pertama, kami berubah pola permainan dan kami bisa lebih siap," tambah Ana.

Pebulu tangkis 25 tahun itu mengatakan kini fokus recovery jelang turun di babak 16 besar Swiss Open 2026. Hal itu agar iia dan Trias bisa kembali tampil apik.

"Ada rest satu hari pastinya dipakai untuk recovery yang maksimal lalu ada latihan juga. Kami akan mempersiapkan yang terbaik," ucapnya.