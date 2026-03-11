Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon yang Resmi Dilantik Jadi Polisi

KISAH pebulu tangkis supercantik, Ratchanok Intanon, menarik diulas. Dia ternyata bukan hanya mengemban pekerjaan sebagai pebulu tangkis, tetapi juga sebagai polisi.

Ratchanok Intanon bahkan sudah resmi dilantik jadi polisi sejak 2023. Tunggal putri andalan Thailand itu jadi polisi wanita di negara asalnya.

1. Dilantik Jadi Polisi

Ya, pada 2023, kabar baik datang dari Ratchanok Intanon. Dia resmi dilantik jadi polisi di Thailand dengan gelar Letnan Kolonel.

Kala itu, situs resmi stasiun televisi Kerajaan Thailand melaporkan Intanon ditugaskan di Departemen Pelatihan, Pusat Pelatihan, Biro Investigasi Pusat. Dikabarkan, Intanon sebenarnya sudah dapat tawaran menjadi polisi wanita di Thailand sebelum 2023.

Namun, Intanon menolak tawaran tersebut karena ingin fokus melanjutkan kuliahnya demi meraih gelar sarjana. Selain itu, dia juga ingin meniti karier lebih ciamik di dunia tepok bulu.

Usai resmi dilantik jadi polisi, potret Intanon mengenakan seragam kepolisian Thailand pun beredar di media sosial. Dia tampil menawan dalam balutan seragam serba coklat itu.