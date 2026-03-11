Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 32 Besar Ruichang China Masters 2026: Taufik Aderya/Apriyani Rahayu Disingkirkan Wakil Tuan Rumah!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |11:59 WIB
Hasil 32 Besar Ruichang China Masters 2026: Taufik Aderya/Apriyani Rahayu Disingkirkan Wakil Tuan Rumah!
Taufik Aderya dan Apriyani Rahayu tersingkir di 32 besar Ruichang China Masters 2026. (Foto: X/@@INABadminton)
A
A
A

GANDA campuran Indonesia, Taufik Aderya/Apriyani Rahayu, tersingkir di babak 32 besar Ruichang China Masters 2026. Mereka kalah dari wakil China, Liao Pin Yi/Zhang Jia Han, dengan skor 13-21, 21-18, dan 14-21 di Ruichang Sports Park Gym, Ruichang, China, Rabu (11/3/2026) siang WIB.

Akibat kekalahan ini, kiprah Taufik Aderya/Apriyani Rahayu di Ruichang China Masters 2026 telah terhenti. Menarik menanti kiprah Taufik Aderya/Apriyani Rahayu ke depan jika masih terus dipercaya tim kepelatihan Pelatnas Cipayung.

Taufik Aderya/Apriyani Rahayu. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Taufik/Apriyani dan Liao/Zhang bermain agresif sejak game pertama. Di awal laga, Liao/Zhang unggul 3-2 atas lawan. Taufik/Apriyani terpantau tidak mudah mendulang poin demi poin. Alhasil, mereka tertinggal 11-17 dari Liao/Zhang.

Taufik/Apriyani akhirnya harus mengakui ketangguhan lawan di set pertama. Mereka takluk dari Liao/Zhang dengan skor 13-21.

Dalam game kedua, Liao/Zhang tampil semakin percaya diri. Hal itu pun menyulitkan Taufik/Apriyani untuk membalas kekalahan di game pertama.

Taufik/Apriyani sempat tertinggal 4-9 dari Liao/Zhang. Namun, Taufik/Apriyani masih punya semangat untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

 

Halaman:
1 2
