Kisah Wang Chi-Lin, Pebulu Tangkis Peraih 2 Emas Olimpiade yang Kepincut Eks Idol Grup hingga Menikah

KISAH Wang Chi-Lin menarik diulas. Pebulu tangkis peraih 2 medali emas Olimpiade ini kepincut eks idol grup kenamaan di negara asalnya, Taiwan.

Bahkan, kisah cintanya ini berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Kini, Wang Chi-Lin dang sang istri pun tengah menanti kelahiran sang buah hati.

1. Kepincut dengan Eks Idol Grup

Wang Chi-Lin resmi melepas masa lajangnya pada tahun lalu. Tepatnya, pada 10 Juni 2025, pebulu tangkis spesialis nomor ganda putra itu meminang gadis cantik bernama Chen Shih-yuan.

Pernikahan ini jadi sorotan karena Wang Chi-Lin menikahi eks idol grup kenamaan di Taiwan. Diketahui, Chen merupakan mantan anggota girl group TPE48 atau sister grup dari AKB48.

Pernikahan dilakukan tak lama setelah Wang Chi-Lin tampil di Indonesia Open 2025. Di ajang itu, dia tampil bersama Chiu Hsiang-chieh. Pasalnya, Wang Chi-Lin sudah resmi berpisah dengan tandem main biasanya, yakni Lee Yang, lantaran ditinggal pensiun.

Hubungan Wang Chi-Lin dengan Chen sendiri sudah diketahui publik jauh lebih lama dari sebelum kabar pernikahannya itu beredar. Pasalnya, pada akhir 2024, dia melamar Chen dengan cincin berlian senilai 6 digit dolar Taiwan.