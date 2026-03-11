Aprilia Makin Menggila di MotoGP, Maverick Vinales Menyesal Pindah ke KTM?

BURIRAM – Aprilia Racing makin menggila di MotoGP 2026. Lantas peningkatan drastis yang diperlihatkan Aprilia itu membuat pembalap KTM Tech3, Maverick Vinales, menyesal telah meninggalkan tim tersebut di akhir musim 2024?

Menanggapi pertanyaan itu, Vinales menegaskan dirinya sama sekali tidak menyesali keputusan berani untuk berpindah haluan dari Aprilia ke kubu KTM pada musim MotoGP 2025. Meski kepindahannya sempat memicu tanda tanya besar di paddock, pembalap asal Spanyol ini merasa langkah tersebut adalah bagian dari kebutuhan pribadinya untuk mencari suasana baru.

1. Tantangan Baru di Luar Aprilia

Keputusan Vinales untuk bergabung dengan KTM Tech3 mengejutkan banyak pihak, terutama karena ia baru saja mengukir sejarah sebagai pembalap pertama di era MotoGP yang memenangi balapan dengan tiga pabrikan berbeda. Padahal, Aprilia sempat memproyeksikannya sebagai 'kapten' tim mendampingi Jorge Martin setelah pensiunnya Aleix Espargaro.

Vinales menjelaskan keputusannya bukan semata-mata karena kedatangan Jorge Martin ke pabrikan Noale tersebut. Ia juga merefleksikan perjalanan kariernya yang penuh lika-liku, termasuk saat meninggalkan Yamaha pada pertengahan 2021

"Memang benar mereka merekrut Jorge, tapi bukan hanya itu alasannya. Itu adalah momen di mana saya merasa perlu melihat sesuatu yang lain," ungkap Vinales, dikutip dari GP One, Rabu (11/3/2026).

Jorge Lorenzo bersama Maverick Vinales. (Foto: Instagram/jorgelorenzo99)

"Secara olahraga, itu mungkin keputusan yang tepat. Saya mengendarai Aprilia yang terus berkembang... Saya tidak menyesal tentang Aprilia, kami hanya menempuh jalan masing-masing," tambahnya.

2. Kejutan di Balik Kepindahan Sterlacchini

Meskipun mantap dengan pilihannya, Vinales mengakui ada satu hal yang luput dari prediksinya, perpindahan Fabiano Sterlacchini. Mantan direktur teknik KTM tersebut justru menyeberang ke Aprilia untuk menggantikan Romano Albesiano yang hengkang ke Honda.