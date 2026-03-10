Advertisement
Kisah Veda Ega Pratama, Rider Muda Moto3 Indonesia yang Performanya Samai Pembalap Favorit Marc Marquez

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |16:59 WIB
Kisah Veda Ega Pratama, Rider Muda Moto3 Indonesia yang Performanya Samai Pembalap Favorit Marc Marquez
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama di Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)
BURIRAM – Nama Veda Ega Pratama mendadak jadi buah bibir di kancah balap internasional. Rider muda asal Wonosari, Yogyakarta, ini sukses mencuri perhatian dalam debutnya di kelas Moto3 pada seri pembuka GP Thailand 2026 yang berlangsung di Sirkuit Chang, Minggu 1 Maret 2026.

Tidak hanya soal kecepatan, aura positif yang dipancarkan Veda di lintasan membuat banyak pihak menyamakannya dengan sang legenda, Marc Marquez. Sejak sesi kualifikasi, Veda sudah menunjukkan taringnya dengan mengamankan posisi kelima.

Saat melewati pitstop, senyum lebar yang terpancar dari wajahnya menjadi sorotan netizen. Banyak penggemar di media sosial menyebut keramahan dan ketenangan Veda sangat mirip dengan gaya ikonik Marquez saat berada di luar lintasan.

"Kayak Marc Marquez kalau jalan di pitstop selalu tersenyum. Semoga ketularan juara dunianya," tulis salah satu netizen dalam unggahan akun resmi Honda Team Asia.

1. Debut Bersejarah

Laga perdana Veda di kejuaraan dunia bukanlah sekadar keberuntungan. Media asal Jerman, Speedweek, memberikan pujian setinggi langit dengan menyebut kekuatan Veda setara dengan pembalap binaan Marc Marquez, Maximo Quiles. Menariknya, catatan finis di posisi kelima pada laga debut ini persis dengan prestasi yang ditorehkan Quiles saat menyabet gelar debutan terbaik tahun 2025 lalu.

Veda Ega Pratama bicara dengan Marc Marquez (Foto: Instagram/@moto4asia)
Veda Ega Pratama bicara dengan Marc Marquez (Foto: Instagram/@moto4asia)

Dalam balapan yang berlangsung ketat tersebut, Veda sempat merangsek hingga posisi ketiga pada putaran ketujuh. Meski sempat melebar di Tikungan 5 pada lima lap terakhir akibat persaingan sengit dengan pembalap seperti Alvaro Carpe dan Adrian Fernandez, Veda mampu mempertahankan ritme balapnya.

Veda Ega menyentuh garis finis di posisi kelima, hanya terpaut tipis dalam urusan lap time tercepat dibandingkan dengan para pesaing di podium.

 

