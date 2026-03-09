Menatap MotoGP Brasil 2026, Jorge Martin Enggan Terlena Usai Debut Manis Bersama Aprilia Racing

BURIRAM – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, menegaskan dirinya tidak ingin berpuas diri meski berhasil mencatatkan hasil positif pada seri pembuka MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram, Thailand, awal Maret lalu. Martinator –julukan Martin– kini fokus penuh untuk kembali menunjukkan kualitas balapnya demi menjaga konsistensi pada seri-seri berikutnya di musim ini.

Dalam seri pembuka, Martin tampil impresif hingga berhasil finis di posisi keempat. Tentunya catatan itu menjadi modalnya mengarungi kerasnya MotoGP 2026.

Apalagi mengingat Martin baru sembuh dari cedera yang membuat tak bisa berbuat banyak di MotoGP 2025 silam. Karena alasan itu juga, Martin enggan berpuas diri dan mengincar hasil yang lebih baik di MotoGP Brasil 2026 pada 20-23 Maret 2026 mendatang.

"Saya akan terus melangkah maju," kata Jorge Martin dilansir dari Crash, Senin (9/3/2026).

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

1. Evaluasi Nyaris Sempurna di Buriram

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan catatan MotoGP Thailand cukup baik buatnya meskipun tidak naik podium. Performa apiknya dalam seri itu pun buah kerja kerasnya selama waktu persiapan.