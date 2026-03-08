Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Finis Kelima di Thailand, Veda Ega Pratama Siap Menggila di Moto3 Brasil 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |20:47 WIB
Finis Kelima di Thailand, Veda Ega Pratama Siap Menggila di Moto3 Brasil 2026!
Veda Ega Pratama siap menggila di Moto3 Brasil 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, meraih posisi kelima dalam balapan debutnya di Moto3. Membawa nama tim Honda Team Asia, Veda Ega Pratama mencuri perhatian di Moto3 Thailand 2026.

Veda Ega Pratama tampil impresif dalam debutnya di Moto3 Thailand 2026. Pembalap kelahiran Wonosari, Yogyakarta, itu menempati peringkat kelima dalam balapan utama di Sirkuit Chang, Buriram, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026 siang WIB.

1. Veda Ega Pratama Menggila sejak Latihan Bebas Moto3 Thailand

Veda Ega Pratama melaju di Tes Pramusim Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Dalam balapan tersebut, Veda Ega Pratama tertinggal +9,687 detik dari pemenang balapan David Almansa (Intact GP). Selain penampilan balapannya yang menuai pujian, Veda Ega Pratama juga disanjung karena tak perlu melalui kualifikasi pertama (Q1) usai tampil luar biasa dalam sesi latihan bebas.

“Terima kasih banyak. Dan ya, ini adalah hari yang sangat luar biasa untuk saya karena ini adalah balapan pertama saya dan merupakan debut saya di Moto3,” kata Veda Ega Pratama, Okezone mengutip dari akun Instagram resmi Honda Team Asia (@honda_team_asia), Minggu (8/3/2026).

“Saya mendapatkan P5 (posisi kelima), itu adalah hasil yang sangat bagus untuk saya. Sangat bagus untuk mengawali musim ini,” sambung Veda Ega Pratama,

2. Veda Ega Pratama Siap Tempur di Brasil

Veda Ega Pratama mengakui masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk seri balapan selanjutnya. Pembalap 17 tahun itu pun menyatakan siap untuk berjuang di seri balapan berikutnya.

 

1 2
