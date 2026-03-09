Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Dibuat Wang Zhi Yi Menangis di Final All England 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |12:20 WIB
Kisah An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Dibuat Wang Zhi Yi Menangis di Final All England 2026
An Se Young menangis. (Foto: Instagram/@blahblahbadminton)
KISAH An Se Young menarik diulas. Ratu bulu tangkis dunia ini dibuat Wang Zhi Yi menangis di final All England 2026.

An Se Young tak kuasa menahan tangisnya usai mendapat kenyataan pahit gagal merebut gelar juara di All England 2026. Padahal, tunggal putri andalan Korea Selatan itu berstatus juara bertahan di ajang All England tahun ini.

An Se Young menangis

1. Gagal Juara

An Se Young sejatinya berkiprah manis di All England 2026 hingga bisa melenggang ke final. Dia melewati satu per satu lawannya dengan begitu mudah.

Di babak pertama, An Se Young menang telak dengan skor Afrika atas wakil Turki, Neslihan Arin, dengan skor 21-8 dan 21-6. Dia juga tak perlu memerah keringat terlalu banyak kala melawan Lin Hsiang-ti dari Taiwan di babak kedua. An Se Young menang dengan skor 21-15 dan 21-11.

Lolos babak perempatfinal, An Se Young dihadapkan dengan wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani. Kembali, laga dimenangkan dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-14.

Baru pada babak semifinal, duel sengit dihadapi An Se Young karena dihadapkan dengan unggulan ketiga asal China, Chen Yu Fei. Duel dua pemain ini diketahui memang selalu berlangsung sengit. Namun, An Se Young tunjukkan ketangguhannya usai menang dengan skor 20-22, 21-9, dan 21-12.

Tembus final, An Se Young tinggal selangkah lagi untuk pertahankan gelar juara. Dia dihadapkan dengan unggulan kedua asal China, Wang Zhiyi.

Tetapi, partai final tampaknya menghadirkan tekanan lebih kepada An Se Young. Dia tampak kesulitan meladeni permainan Wang Zhiyi hingga kerap melakukan kesalahan sendiri. Hal ini harus dibayar mahal oleh An Se Young karena pada akhirnya gagal rebut gelar juara karena kalah 2 gim langsung dengan skor 15-21 dan 19-21.

 

