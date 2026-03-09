Wacana Duet Maut Marc Marquez dan Pedro Acosta di Ducati, Legenda MotoGP: Davide Tardozzi Bakal Sport Jantung!

MADRID – Rumor panas mengenai potensi bergabungnya Pedro Acosta untuk menjadi rekan setim Marc Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo pada musim depan kian kencang berembus. Legenda balap motor dunia, Jorge Martinez Aspar, menilai kombinasi dua talenta luar biasa lintas generasi ini akan menjadi fenomena paling menarik sekaligus menantang dalam sejarah modern MotoGP.

Rumor soal Marquez dan Acosta berada dalam satu tim terus menjadi perbincangan panas. Kabar tersebut mencuat setelah Francesco Bagnaia dilaporkan bakal meninggalkan Ducati Lenovo setelah melempem di MotoGP 2025. Terlebih, kontraknya juga akan habis pada akhir musim ini.

Kemudian, di sisi lain, Acosta juga diduga kuat akan meninggalkan KTM pada akhir musim. Rider berjuluk Baby Shark itu menjadi komoditi panas, dan Ducati dilaporkan menjadi tim yang sangat tertarik memakai jasanya.

Perdebatan mengenai Marquez dan Acosta berada dalam satu tim pun menarik perhatian Aspar. Pemilik tim balap Aspar Team itu mengaku duet tersebut akan sangat menarik dan menjanjikan.

“Ini sangat menarik. Kita masih memiliki satu tahun penuh di depan, tetapi terlihat sangat menjanjikan,” kata Aspar, dilansir dari Motosan, Senin (9/3/2026).

Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

1. Tantangan Manajemen Internal Ducati

Aspar sangat memahami bahwa rivalitas dalam satu tim akan terjadi jika duet tersebut benar terjadi. Pasalnya, dia pernah mengalaminya baik sebagai pembalap maupun sebagai manajer tim.

Karena itu, saat membayangkan kemungkinan Marquez dan Acosta berbagi garasi yang sama, dia melontarkan komentar bernada humor mengenai peran manajer tim Ducati. Dia menyebut Davide Tardozzi harus bekerja ekstra untuk menjaga suasana tim tetap tenang.