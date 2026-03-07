Media Jerman Sanjung Debut Gemilang Veda Ega Pratama: Rooket Moto3!

BURIRAM – Penampilan debut pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, di kelas Moto3 2026 langsung mencuri perhatian dunia internasional. Media otomotif ternama asal Jerman, Speedweek, memberikan pujian setinggi langit dan melabeli remaja asal Gunungkidul tersebut sebagai rookie atau pendatang baru tercepat dalam seri pembuka musim ini.

Veda Ega Pratama tampil impresif dalam debutnya di Moto3 Thailand 2026. Pembalap kelahiran Wonosari, Yogyakarta, itu sukses menempati peringkat kelima dalam balapan utama di Sirkuit Chang, Buriram, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026 lalu.

Walau tak mendapat podium, penampilan Veda mendapatkan pujian tinggi. Musabab diketahui, Veda merupakan pembalap berstatus debutan yang mampu bersaing hingga finis di posisi kelima.

Media Jerman Speedweek tak ketinggalan menyanjung performa Veda. Menurut Speedweek, Veda merupakan pembalap debutan tercepat dalam balapan di Thailand.

Veda Ega Pratama melaju di Tes Pramusim Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

1. Kejutan dari Rookie dan Honda Tercepat

"Roket Moto3 Veda Pratama: Rookie terbaik dan pebalap Honda tercepat!" tulis tajuk Speedweek, dikutip pada Sabtu (7/3/2026).