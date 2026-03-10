Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Juara Dunia MotoGP yang Kontraknya Habis di 2026, Nomor 1 Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |10:06 WIB
5 Juara Dunia MotoGP yang Kontraknya Habis di 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
Berikut lima juara dunia MotoGP yang kontraknya habis di 2026 termasuk Francesco Bagnaia dan Marc Marquez (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

BERIKUT lima juara dunia MotoGP yang kontraknya habis di penghujung 2026. Salah satunya adalah Marc Marquez!

MotoGP akan memasuki era baru pada 2027. Alhasil, pembalap dan tim tengah wait and see untuk melihat mana yang akan punya prospek untuk mendominasi mulai musim depan.

Sebagian besar kontrak pembalap akan habis di ujung 2026 termasuk lima orang berstatus juara dunia! Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Juara Dunia MotoGP yang Kontraknya Habis di 2026

1. Marc Marquez

Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)

Juara dunia MotoGP 2025 ini akan habis kontrak bersama Ducati Corse. Marquez diikat pabrikan asal Italia itu hingga akhir MotoGP 2026 setelah resmi bergabung pada pertengahan 2024.

Namun, perpanjangan kontrak juara dunia MotoGP tujuh kali ini nyaris rampung. Marquez kemungkinan akan bertahan hingga 2028 bersama tim asal Italia tersebut.

2. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Serupa dengan Marquez, juara dunia MotoGP dua kali ini juga akan habis kontrak pada 2026. Bagnaia terakhir menandatangani perjanjian dengan Ducati pada 2024 untuk dua musim ke depan.

Ducati memang terbiasa memberikan kontrak berdurasi dua musim atau dua tahun. Namun, besar kemungkinan Bagnaia hengkang ke tim lain yakni Aprilia Racing!

3. Joan Mir

Joan Mir. (Foto: MotoGP)

Juara dunia MotoGP 2020 ini akan habis kontrak di penghujung 2026. Honda Racing Corporation hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kerja sama.

Tim pabrikan asal Jepang itu disebut ingin mendatangkan satu pembalap papan atas di musim depan. Artinya, kursi di HRC hanya tinggal satu dan diperebutkan oleh Mir dan rekan setimnya Luca Marini.

 

Halaman:
1 2
