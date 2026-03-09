Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pedih Raul Fernandez Berpotensi Menganggur di MotoGP 2027 meski Menggila di MotoGP Thailand 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |01:05 WIB
Kisah Pedih Raul Fernandez Berpotensi Menganggur di MotoGP 2027 meski Menggila di MotoGP Thailand 2026
Raul Fernandez berpotensi menganggur di MotoGP 2027 meski menggila di MotoGP Thailand 2026. (Foto: Instagram/@raulfernandez_25)
KISAH pedih Raul Fernandez berpotensi menganggur di MotoGP 2027 meski menggila di MotoGP Thailand 2026 akan diulas Okezone. Raul Fernandez sejak 2024 membela tim satelit Aprilia, yakni Trackhouse MotoGP Team.

Sempat Melempem di MotoGP 2024, Raul Fernandez pelan-pelan mendapatkan hasil impresif di MotoGP 2025. Ia tercatat sebagai juara MotoGP Australia 2025, dan finis runner-up di seri pamungkas MotoGP 2025 yang berlangsung di Sirkuit Riccardo Tormo, Valencia.

Raul Fernandez

1. Finis Ketiga di MotoGP Thailand 2026

Performa impresif di akhir MotoGP 2025, berlanjut ke MotoGP 2026. Mentas di Sprint Race dan Main Race MotoGP Thailand 2026 yang berlangsung di Sirkuit Buriram, Raul Fernandez finis ketiga dalam dua balapan tersebut.

Di klasemen sementara MotoGP 2026, Raul Fernandez duduk di posisi tiga dengan 23 poin. Ia terpaut sembilan angka dari rider Red Bull KTM, Pedro Acosta, yang kukuh di puncak klasemen.

2. Kecil Peluang Raul Fernandez Pindah ke Tim Lain

Raul Fernandez blak-blakan mengaku belum mendapatkan perpanjangan kontrak dari Trackhouse MotoGP Team yang berakhir di ujung MotoGP 2026. Peluang ia hengkang ke tim lain pun cukup kecil.

Mengutip dari Motorsport, sejumlah pembalap sudah memiliki pembalap buruan masing-masing untuk musim depan. Monster Energy Yamaha kabarnya ingin menduetkan Jorge Martin dan Luca Marini.

 

