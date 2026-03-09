Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Heroik Wang Zhi Yi, Tunggal Putri China yang Kalahkan Ratu Bulu Tangkis An Se-young di All England 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |09:36 WIB
Kisah Heroik Wang Zhi Yi, Tunggal Putri China yang Kalahkan Ratu Bulu Tangkis An Se-young di All England 2026
Kisah heroik Wang Zhi Yi mengalahkan An Se-young di Final All England 2026 menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@wang_zhiyi_)
A
A
A

KISAH heroik Wang Zhi Yi menarik untuk diulas. Sebab, tunggal putri China itu berhasil mengalahkan ratu bulu tangkis An Se-young di Final All England 2026!

Duel seru terjadi di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu 8 Maret 2026 malam WIB. Final tunggal putri mempertemukan pebulu tangkis nomor satu dan dua dunia di partai puncak.

1. Kejar-kejaran Poin

An Se Young juara All England 2025. (Foto: Instagram/a_sy_2225)

An memimpin di awal-awal gim pertama. Namun, Wang tidak tinggal diam. Ia memberi perlawanan dan bahkan berbalik meninggalkan perempuan asal Korea Selatan itu dengan selisih cukup telak 14-8!

Gim pertama menjadi milik pebulu tangkis ranking dua dunia itu tersebut dengan skor 21-15. Memasuki gim kedua, pertandingan semakin ketat. An berusaha keras mempertahankan reputasinya.

Kejar-kejaran poin terjadi di antara keduanya. An dan Wang silih berganti mengungguli lawan hingga tercipta skor 20-19. Di momen kritis inilah, pebulu tangkis nomor satu dunia tersebut lengah.

Wang dengan brilian menciptakan poin ke-21 untuk mengunci kemenangannya di final All England 2026! An Se-young pun harus takluk untuk pertama kalinya dalam tiga turnamen di BWF World Tour tahun ini.

 

