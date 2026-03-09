Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Johann Zarco: Marco Bezzecchi Sangat Kuat, tapi Marc Marquez yang Bakal Juara Dunia MotoGP 2026!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |18:05 WIB
Johann Zarco: Marco Bezzecchi Sangat Kuat, tapi Marc Marquez yang Bakal Juara Dunia MotoGP 2026!
Marc Marquez kala berlaga. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP LCR Honda, Johann Zarco, menyampaikan prediksinya soal juara dunia MotoGP 2026. Tanpa ragu, dia menyebut nama Marc Marquez.

Zarco mengakui ada nama-nama pembalap lain yang bisa beri kejutan juga dalam perebutan gelar musim ini. Namun, ketangguhan Marquez dinilainya tak bisa ditandingi siapa pun.

Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)

1. MotoGP 2026 Mulai Bergulir

Diketahui, ajang MotoGP 2026 sudah mulai bergulir. Seri perdana digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 1 Maret 2026.

Hasilnya, sejumlah nama sukses bersinar dalam balapan tersebut. Kemenangan diraih Marco Bezzecchi yang masih setia bela Aprilia Racing. Di podium, Bezzecchi ditemani oleh Pedro Acosta (Red Bull Racing) dan juga Raul Fernandez dari Trackhouse Racing.

Sementara itu, Marc Marquez harus ketiban sial. Dia gagal naik podium usai ban motornya pecah dalam balapan utama sehingga gagal finis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/38/3205929/marc_marquez_bersama_alex_marquez-anKO_large.jpg
Rivalitas Berbalut Ikatan Darah: Marc Marquez Sebut Persaingan dengan Alex di MotoGP Justru Pererat Hubungan Kakak-Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/38/3205916/marc_marquez-ZBYk_large.jpg
Wacana Duet Maut Marc Marquez dan Pedro Acosta di Ducati, Legenda MotoGP: Davide Tardozzi Bakal Sport Jantung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/38/3205882/johann_zarco_tak_kaget_fabio_quartararo_mau_gabung_honda_di_motogp_2027-nlWO_large.jpg
Johann Zarco Tak Kaget Fabio Quartararo Mau Gabung Honda di MotoGP 2027: Itu akan Bagus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/38/3205846/johann_zarco_melihat_marco_bezzecchi_semakin_kuat_di_motogp_2026-hksV_large.jpg
Nilai Marco Bezzecchi Makin Kuat, Johan Zarco: Marc Marquez Tetap Juara Dunia MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/38/3205826/legenda_motogp_merasa_apa_yang_terjadi_antara_marc_marquez_dengan_pedro_acosta_dulu_tidak_akan_berbuah_penalti-u3of_large.jpg
Legenda MotoGP Komentari Penalti Kontroversial Marc Marquez di Thailand: Dulu itu Bukan Pelanggaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/38/3205667/marc_marquez_calon_kuat_juara_motogp_brasil_2026_marcmarquez93-XHjf_large.jpg
3 Calon Kuat Juara MotoGP Brasil 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement