Johann Zarco: Marco Bezzecchi Sangat Kuat, tapi Marc Marquez yang Bakal Juara Dunia MotoGP 2026!

PEMBALAP LCR Honda, Johann Zarco, menyampaikan prediksinya soal juara dunia MotoGP 2026. Tanpa ragu, dia menyebut nama Marc Marquez.

Zarco mengakui ada nama-nama pembalap lain yang bisa beri kejutan juga dalam perebutan gelar musim ini. Namun, ketangguhan Marquez dinilainya tak bisa ditandingi siapa pun.

1. MotoGP 2026 Mulai Bergulir

Diketahui, ajang MotoGP 2026 sudah mulai bergulir. Seri perdana digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 1 Maret 2026.

Hasilnya, sejumlah nama sukses bersinar dalam balapan tersebut. Kemenangan diraih Marco Bezzecchi yang masih setia bela Aprilia Racing. Di podium, Bezzecchi ditemani oleh Pedro Acosta (Red Bull Racing) dan juga Raul Fernandez dari Trackhouse Racing.

Sementara itu, Marc Marquez harus ketiban sial. Dia gagal naik podium usai ban motornya pecah dalam balapan utama sehingga gagal finis.