Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Idolakan Marc Marquez ketimbang Valentino Rossi

KISAH Veda Ega Pratama mengidolakan Marc Marquez menarik untuk diulas. Sebab, ia lebih memilih pria asal Spanyol itu ketimbang Valentino Rossi!

Veda Ega tengah mencuri perhatian usai finis kelima di Moto3 Thailand 2026 akhir pekan silam. Ia tampil brilian sepanjang pekan balapan di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand.

Dalam lomba sepanjang 19 putaran itu, Veda Ega berani menantang dan bermanuver melawan pembalap-pembalap yang lebih berpengalaman. Padahal, itu adalah debutnya di ajang Moto3.

1. Idolai Marc Marquez

Tentu saja, Veda Ega kini jadi bintang baru di kalangan penggemar balap Tanah Air. Siapa sangka, pembalap kelahiran Yogyakarta tersebut begitu mengidolai Marc Marquez.

Bahkan, Veda mengaku lebih memilih pembalap berusia 33 tahun itu ketimbang Rossi. Alasannya pun sungguh lucu, yakni karena The Doctor sudah tua!

“Idola saya Marc Marquez. Dia sangat memukau di sikuit dan balapan Marquez juga menarik. Kalau Rossi itu sudah tua,” kata Veda dalam sebuah ajang balapan pada 2018.