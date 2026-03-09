Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Rivalitas Berbalut Ikatan Darah: Marc Marquez Sebut Persaingan dengan Alex di MotoGP Justru Pererat Hubungan Kakak-Adik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |16:47 WIB
Rivalitas Berbalut Ikatan Darah: Marc Marquez Sebut Persaingan dengan Alex di MotoGP Justru Pererat Hubungan Kakak-Adik
Marc Marquez bersama Alex Marquez di MotoGP 2025. (Foto: X/marcmarquez93)
A
A
A

MADRID – Persaingan sengit di lintasan MotoGP ternyata tidak selamanya merusak hubungan personal antar-pembalap, bahkan jika mereka adalah saudara kandung. Marc Marquez mengungkapkan ambisi untuk saling mengalahkan di sirkuit justru menjadi bumbu yang membuat hubungannya dengan sang adik, Alex Marquez, semakin solid dan akrab meski keduanya membela panji tim yang berbeda.

Pada musim lalu, Marc Marquez menjadi juara dunia MotoGP 2025. Sementara itu, Alex Marquez yang menjadi bagian dari Gresini Ducati menempati posisi kedua.

Marc Marquez mengatakan status keluarga tidak membuatnya dan Alex Marquez sungkan dalam persaingan. Hal itu malah membuat kedua pembalap akan berusaha menjadi yang terbaik.

“Ketika Anda menurunkan visor Anda, dia bukan saudara Anda lagi: dia adalah seorang pembalap seperti orang lain, seseorang yang ingin mengalahkan Anda, dan Anda ingin mengalahkannya,” kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Senin (9/3/2026).

“Itu datang secara alami kepada kami,” tambahnya.

Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)
Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

1. Candaan di Luar Lintasan

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan kerap berinteraksi dengan Alex Marquez selepas balapan. Namun, hal itu tergantung dengan kondisi satu sama lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/38/3205916/marc_marquez-ZBYk_large.jpg
Wacana Duet Maut Marc Marquez dan Pedro Acosta di Ducati, Legenda MotoGP: Davide Tardozzi Bakal Sport Jantung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/38/3205882/johann_zarco_tak_kaget_fabio_quartararo_mau_gabung_honda_di_motogp_2027-nlWO_large.jpg
Johann Zarco Tak Kaget Fabio Quartararo Mau Gabung Honda di MotoGP 2027: Itu akan Bagus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/38/3205846/johann_zarco_melihat_marco_bezzecchi_semakin_kuat_di_motogp_2026-hksV_large.jpg
Nilai Marco Bezzecchi Makin Kuat, Johan Zarco: Marc Marquez Tetap Juara Dunia MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/38/3205826/legenda_motogp_merasa_apa_yang_terjadi_antara_marc_marquez_dengan_pedro_acosta_dulu_tidak_akan_berbuah_penalti-u3of_large.jpg
Legenda MotoGP Komentari Penalti Kontroversial Marc Marquez di Thailand: Dulu itu Bukan Pelanggaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/38/3205667/marc_marquez_calon_kuat_juara_motogp_brasil_2026_marcmarquez93-XHjf_large.jpg
3 Calon Kuat Juara MotoGP Brasil 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/38/3205676/jadwal_motogp_brasil_2026_motogpcom-Sxsj_large.jpg
Jadwal MotoGP Brasil 2026: Marc Marquez atau Marco Bezzecchi yang Berjaya?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement