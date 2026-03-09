Rivalitas Berbalut Ikatan Darah: Marc Marquez Sebut Persaingan dengan Alex di MotoGP Justru Pererat Hubungan Kakak-Adik

MADRID – Persaingan sengit di lintasan MotoGP ternyata tidak selamanya merusak hubungan personal antar-pembalap, bahkan jika mereka adalah saudara kandung. Marc Marquez mengungkapkan ambisi untuk saling mengalahkan di sirkuit justru menjadi bumbu yang membuat hubungannya dengan sang adik, Alex Marquez, semakin solid dan akrab meski keduanya membela panji tim yang berbeda.

Pada musim lalu, Marc Marquez menjadi juara dunia MotoGP 2025. Sementara itu, Alex Marquez yang menjadi bagian dari Gresini Ducati menempati posisi kedua.

Marc Marquez mengatakan status keluarga tidak membuatnya dan Alex Marquez sungkan dalam persaingan. Hal itu malah membuat kedua pembalap akan berusaha menjadi yang terbaik.

“Ketika Anda menurunkan visor Anda, dia bukan saudara Anda lagi: dia adalah seorang pembalap seperti orang lain, seseorang yang ingin mengalahkan Anda, dan Anda ingin mengalahkannya,” kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Senin (9/3/2026).

“Itu datang secara alami kepada kami,” tambahnya.

Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

1. Candaan di Luar Lintasan

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan kerap berinteraksi dengan Alex Marquez selepas balapan. Namun, hal itu tergantung dengan kondisi satu sama lainnya.