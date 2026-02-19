Casey Stoner Kecewa Sirkuit Phillip Island Tak Jadi Tuan Rumah MotoGP Australia per 2027, Begini Katanya!

Casey Stoner kecewa Phillip Island tak lagi menjadi tuan rumah MotoGP Australia per 2027. (Foto: Instagram/official_cs27)

JUARA dunia tiga kali kelas MotoGP, Casey Stoner, menyayangkan Sirkuit Phillip Island yang tak lagi menjadi tuan rumah MotoGP Australia per 2027. Casey Stoner yang berasal dari Australia menegaskan, Sirkuit Phillip Island adalah satu lintasan terbaik di dunia.

“MotoGP akan mencoret Phillip Island dari kalender!!! Salah satu sirkuit terbaik di dunia yang telah menghasilkan banyak balapan paling hebat dan paling menghibur yang pernah kita saksikan, dan terus melakukannya dari tahun ke tahun, kini disingkirkan demi balapan di Adelaide dan kabarnya di sirkuit jalan raya,” kata Casey Stoner di akun Instagram-nya, @official_cs27

“Mengapa MotoGP mau menghapus mungkin sirkuit terbaik mereka dari kalender? Saya biarkan semua orang menilai sendiri,” lanjut pembalap yang pernah juara dunia MotoGP bersama Ducati dan Honda ini.

1. MotoGP Australia Bergeser ke Adelaide

Balapan MotoGP Australia untuk musim 2027 dipastikan tidak akan lagi digelar di Sirkuit Phillip Island. Karena untuk musim depan, balapan akan diselenggarakan di Sirkuit Adelaide.

MotoGP Sports Entertainment Group, Pemerintah Australia Selatan, dan Pemerintah Kota Adelaide, telah resmi mengumumkan Grand Prix Australia akan digelar di Sirkuit Adelaide mulai 2027. Lintasan balap ikonik itu akan menjadi tuan rumah MotoGP Australia hingga 2032.

Sirkuit Adelaide sebelumnya dikenal sebagai tuan rumah Grand Prix F1 Australia dari tahun 1985 hingga 1995. Kini, sirkuit tersebut akan menjadi lokasi balapan untuk kuda besi. Menariknya, ini akan menjadi balapan jalan raya pertama dalam sejarah MotoGP modern.

Chief Sporting Officer MotoGP, Carlos Ezpeleta, mengatakan terpilihnya Sirkuit Adelaide menjadi tonggak penting bagi kejuaraan balap motor. Karena untuk pertama kalinya, balapan akan digelar di jalan raya.

“Membawa MotoGP ke Adelaide menandai tonggak penting dalam evolusi kejuaraan kami. Kota ini memiliki reputasi kelas dunia dalam menyelenggarakan ajang olahraga besar, dan kesempatan untuk merancang sirkuit khusus di jalanan kota adalah sesuatu yang benar-benar unik dalam olahraga kami,” kata Ezpeleta, Okezone mengutip dari laman MotoGP, Kamis (19/2/2026).