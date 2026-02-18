4 Negara Calon Kuat Juara Piala Uber 2026, Nomor 1 Lanjutkan Dominasi!

Berikut empat negara calon kuat juara Piala Uber 2026 termasuk Tim Bulu Tangkis Indonesia (Foto: X/@INABadminton)

BERIKUT empat negara calon kuat juara Piala Uber 2026. Salah satunya akan melanjutkan dominasi di ajang tersebut.

Piala Thomas dan Uber 2026 akan digelar di Horsens, Denmark, 29 April hingga 5 Mei. Sejauh ini, sudah ada 16 negara yang akan tampil di turnamen itu meski BWF belum mengumumkan secara resmi.

Lantas, siapa saja calon kuat juara Piala Uber 2026? Simak ulasan berikut ini.

4 Negara Calon Kuat Juara Piala Uber 2026

1. China

Negara satu ini merupakan juara bertahan dari Piala Uber 2024. Tim Bulu Tangkis China bahkan telah mendominasi di ajang beregu putri paling bergengsi itu dengan total 16 gelar juara.

Saat ini, China memiliki tiga tunggal putri di lima besar ranking BWF yakni Wang Zhi Yi (2), Chen Yu Fei (3), dan Han Yue (5). Di ganda putri pun mereka punya dua pasangan yakni Liu Sheng Shu/Tan Ning (1) dan Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (3) di lima besar.

2. Jepang

Negara satu ini termasuk pengoleksi gelar paling banyak di Piala Uber. Tim Bulu Tangkis Jepang sudah enam kali juara di mana terakhir kali pada 2018. Kekuatan mereka pun cukup rata di tunggal dan ganda.

Akane Yamaguchi dan Tomoka Miyazaki akan jadi andalan di tunggal putri. Lalu, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto dan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi jelas diandalkan di ganda putri.