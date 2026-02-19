Legenda Balap Jepang Ungkap 2 Nama yang Bakal Bertarung Sengit di MotoGP 2026

LEGENDA balap Jepang, Nobuatsu Aoki, memprediksi musim MotoGP 2026 akan menjadi panggung pertarungan internal antara Marc Marquez dan Alex Marquez. Ketajaman performa keduanya di lintasan diyakini bakal membuat mereka saling sikut demi mengamankan gelar juara dunia musim ini.

Nobuatsu Aoki menilai dinamika yang ditunjukkan Marquez dan Alex memberikan warna tersendiri pada kompetisi MotoGP 2025. Perbedaan karakter balap di antara keduanya dianggap sebagai bumbu utama yang membuat persaingan mereka sangat menarik untuk disaksikan.

"Marc tenang dan terkendali. Álex rileks. Menurut saya, Marc masih memiliki keunggulan," kata Nobuatsu Aoki dilansir dari Motosan, Kamis (19/2/2026).

1. Dominasi Duo Marquez di Musim 2025

Menilik catatan musim lalu, Alex Marquez yang membela Gresini Ducati berhasil mengamankan posisi kedua klasemen akhir dengan raihan 467 poin. Pembalap bernomor motor 73 ini sukses mengoleksi tiga kemenangan serta total 12 kali naik podium sepanjang musim.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Di sisi lain, sang kakak, Marc Marquez, tampil perkasa bersama tim pabrikan Ducati Lenovo hingga keluar sebagai juara dunia dengan total 545 poin. The Baby Alien mencatatkan dominasi luar biasa dengan 11 kemenangan dan 15 kali naik podium.