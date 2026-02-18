Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Mualaf yang Ramaikan Puasa Ramadhan 2026, Nomor 1 Penyerang Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |07:40 WIB
5 Atlet Mualaf yang Ramaikan Puasa Ramadhan 2026, Nomor 1 Penyerang Timnas Indonesia!
Ragnar Oratmangoen akan meramaikan puasa Ramadhan 2026. (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

SEBANYAK 5 atlet mualaf yang meramaikan puasa Ramadhan 2026 akan diulas Okezone. Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Sementara di beberapa negara lain, 1 Ramadhan 1447 H ditetapkan hari ini, Rabu (18/2/2026). Karena itu, sejumlah atlet yang memutuskan mualaf akan meramaikan Ramadhan tahun ini dengan penuh kegembiraan. Lantas, siapa saja atlet yang dimaksud?

Berikut 5 atlet mualaf yang meramaikan puasa Ramadhan 2026:

1. Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen memutuskan menjadi mualaf pada 2013 atau ketika usianya 15 tahun. Alhasil, sudah 13 tahun lamanya penyerang Timnas Indonesia ini menganut agama Islam.

Pemain FCV Dender ini dikenal sebagai penganut islam taat. Ia selalu berdoa sebelum pertandingan dan selalu melaksanakan umrah ketika libur kompetisi datang.

2. Mike Tyson

DJ Khaled dan Mike Tyson Umrah

Mike Tyson memutuskan menjadi mualaf pada 1990-an. Setelah menjadi mualaf, ia memiliki nama Islam, yakni Malik Abdul Aziz.

Ia pun dikenal sebagai pria religius. Dalam waktu dekat atau pada 25 April 2026, Mike Tyson akan menantang Floyd Mayweather Jr di laga ekshibisi.

 

