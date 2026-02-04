Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo: Duet Marc Marquez dengan Pedro Acosta Bisa Ciptakan Tim Sangat Kuat di MotoGP!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |14:26 WIB
Jorge Lorenzo: Duet Marc Marquez dengan Pedro Acosta Bisa Ciptakan Tim Sangat Kuat di MotoGP!
Marc Marquez dan Jorge Lorenzo kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, prediksi susunan pembalap di berbagai tim pada MotoGP 2027. Dia pun turut mendukung Marc Marquez berduet dengan Pedro Acosta.

Menurutnya, jika duet Marquez dengan Acosta tercipta, tim yang sangat kuat bisa terbentuk di MotoGP 2027. Sebab, kedua pembalap sama-sama punya bakat gemilang.

Marc Marquez Duet dengan Pedro Acosta di MotoGP 2027? Marco Melandri: Sulit Disatukan!

1. Perubahan di MotoGP 2027

Pada MotoGP 2027, perubahan besar memang akan terjadi. Bukan hanya soal kapasitas mesin dari 1.000 cc menjadi 850 cc, tetapi juga bursa para pembalap.

Diketahui, hampir seluruh pembalap di MotoGP saat ini akan habis kontrak pada akhir musim 2026. Baru Marco Bezzecchi yang dipastikan bertahan untuk musim depan.

Bezzecchi dipastikan masih akan membela Aprilia Racing. Pengumuman itu disampaikan Aprilia meski musim baru di MotoGP 2026 belum bergulir. Mereka sudah yakin mempertahankan Bezzecchi karena kiprah manisnya di MotoGP 2025 hingga finis di urutan ketiga klasemen akhir.

 

Halaman:
1 2
