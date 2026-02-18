Analisis Casey Stoner: Marc Marquez Telah Menaklukkan Desmosedici GP26, Siap Dominasi Musim 2026?

LEGENDA balap MotoGP, Casey Stoner, memberikan penilaian mendalam mengenai kesiapan Marc Marquez dalam mempertahankan takhtanya di musim 2026. Menurut Stoner, sang juara bertahan kini telah mencapai titik pemahaman yang sangat tinggi terhadap karakter motor Ducati Desmosedici GP26, sebuah sinyal bahaya bagi para pesaingnya di lintasan balap.

Marc Marquez datang ke musim ini dengan status mentereng sebagai juara dunia MotoGP 2025. Gelar tersebut sekaligus menggenapi koleksinya menjadi tujuh gelar juara dunia di kelas utama, mempertegas dominasinya yang kembali bangkit setelah memutuskan bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo.

1. Kecerdikan Strategi Balap

Stoner mengamati bahwa salah satu kunci kebangkitan Marquez adalah kemampuannya dalam menyesuaikan gaya balap dengan perangkat teknis terbaru Ducati. Hal ini membuat performa pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut meningkat pesat dan terlihat sangat percaya diri di setiap seri balapan yang dijalani.

"Saya pikir sekarang dia cukup memperhatikan motor dan bannya. Itu dalam upaya mengetahui bagian mana dari balapan yang dimenangkan," ucap Casey Stoner dilansir dari Motosan, Rabu (18/2/2026).

Casey Stoner. (ig/official_cs27)

2. Kekuatan di Putaran Akhir

Lebih lanjut, juara dunia dua kali itu memuji perhitungan teknis Marquez yang sangat matang, terutama dalam hal menjaga keawetan ban. Stoner menilai banyak pihak yang belum menyadari bahwa kekuatan utama Marquez saat ini terletak pada kemampuannya menyimpan tenaga dan cengkeraman ban untuk serangan mematikan di lap-lap terakhir.