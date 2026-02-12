Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Main Tebak Line Up MotoGP 2027, Marc Marquez Beri Kode Pensiun?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |09:39 WIB
Main Tebak Line Up MotoGP 2027, Marc Marquez Beri Kode Pensiun?
Marc Marquez beri kode pensiun lewat unggahan di akun Instagram MotoGP (Foto: X/@ducaticorse)
MARC Marquez seakan memberi kode tidak akan balapan di MotoGP 2027. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru akun Instagram @motogp.

Marquez diminta untuk menebak seperti apa susunan pembalap MotoGP pada musim depan. Semua tim dikosongkan, termasuk Ducati Lenovo.

1. Habis Kontrak

Para pembalap MotoGP 2025. (FOto: MotoGP)

Musim ini memang sebagian besar pembalap akan habis kontrak. Pengecualian terjadi pada Johann Zarco dan Diogo Moreira yang diikat oleh Honda hingga musim depan, serta Toprak Razgatlioglu yang punya opsi perpanjangan setahun di Yamaha.

Marquez coba menebak-nebak dengan menempatkan satu per satu pembalap di grid. Yang menarik, pria asal Spanyol itu tidak langsung menaruh namanya di tim Ducati Lenovo!

2. Duet Alex Marquez – Francesco Bagnaia

Malahan, Marquez memasang nama sang adik Alex Marquez di kursi tim pabrikan Ducati tersebut. Lalu, ia sempat bingung menempatkan Francesco Bagnaia di tim mana.

Selang beberapa waktu, Marquez menaruh Bagnaia sebagai rekan setim Alex Marquez! Pria berusia 32 tahun itu sama sekali tidak menempelkan namanya di tim mana pun. Ia lalu ditanya bakal memperkuat tim apa musim depan.

 

