Kisah Cinta Legenda MotoGP Casey Stoner: Bermula dari Tanda Tangan di Perut, Berakhir di Pelaminan

KISAH cinta unik legenda MotoGP Casey Stoner menarik untuk dibahas. Pasalnya Stoner bertemu dengan istrinya, Adriana Tuchyna dengan insiden tak biasa, yakni bermula dari tanda tangan di perut, hingga akhirnya berakhir di pelaminan.

Jika biasanya umbrella girl hanya dianggap sebagai pemanis lintasan, bagi Stoner, sosok tersebut adalah pelabuhan terakhir hatinya.

1. Pertemuan Unik di GP Australia 2003

Semuanya bermula pada tahun 2003, saat Stoner masih berjuang meniti karier di kelas 125cc. Usai melakoni balapan di kandang sendiri, GP Australia, seorang gadis muda bernama Adriana Tuchyna menghampirinya.

Bukannya menyodorkan buku atau poster seperti fans pada umumnya, Adriana justru meminta Stoner membubuhkan tanda tangan di atas perutnya. Momen yang tidak biasa ini rupanya langsung mencuri perhatian Stoner.

Sang pembalap merasa tersanjung sekaligus terkejut, mengingat saat itu Stoner belum menjadi bintang besar. Keberanian dan cara unik Adriana dalam meminta tanda tangan itulah yang menjadi percikan awal ketertarikan Stoner hingga keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan serius.

Casey Stoner dan Adriana Tuchyna (Foto: Instagram/@adri_stoner)

2. Puncak Kebahagiaan

Hubungan yang berawal dari sirkuit tersebut terus bertahan hingga Stoner naik ke kelas utama MotoGP. Tahun 2007 pun menjadi tahun yang paling bersejarah bagi pria kelahiran Southport ini.