Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Cinta Legenda MotoGP Casey Stoner: Bermula dari Tanda Tangan di Perut, Berakhir di Pelaminan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |00:01 WIB
Kisah Cinta Legenda MotoGP Casey Stoner: Bermula dari Tanda Tangan di Perut, Berakhir di Pelaminan
Casey Stoner muda bersama Adriana Tuchyna. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH cinta unik legenda MotoGP Casey Stoner menarik untuk dibahas. Pasalnya Stoner bertemu dengan istrinya, Adriana Tuchyna dengan insiden tak biasa, yakni bermula dari tanda tangan di perut, hingga akhirnya berakhir di pelaminan.

Jika biasanya umbrella girl hanya dianggap sebagai pemanis lintasan, bagi Stoner, sosok tersebut adalah pelabuhan terakhir hatinya.

1. Pertemuan Unik di GP Australia 2003

Semuanya bermula pada tahun 2003, saat Stoner masih berjuang meniti karier di kelas 125cc. Usai melakoni balapan di kandang sendiri, GP Australia, seorang gadis muda bernama Adriana Tuchyna menghampirinya.

Bukannya menyodorkan buku atau poster seperti fans pada umumnya, Adriana justru meminta Stoner membubuhkan tanda tangan di atas perutnya. Momen yang tidak biasa ini rupanya langsung mencuri perhatian Stoner.

Sang pembalap merasa tersanjung sekaligus terkejut, mengingat saat itu Stoner belum menjadi bintang besar. Keberanian dan cara unik Adriana dalam meminta tanda tangan itulah yang menjadi percikan awal ketertarikan Stoner hingga keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan serius.

Casey Stoner dan Adriana Tuchyna (Foto: Instagram/@adri_stoner)
Casey Stoner dan Adriana Tuchyna (Foto: Instagram/@adri_stoner)

2. Puncak Kebahagiaan

Hubungan yang berawal dari sirkuit tersebut terus bertahan hingga Stoner naik ke kelas utama MotoGP. Tahun 2007 pun menjadi tahun yang paling bersejarah bagi pria kelahiran Southport ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202288/jorge_lorenzo_melihat_gaya_balap_marc_marquez_berubah_jadi_mirip_dirinya-T9lP_large.jpg
Jorge Lorenzo Lihat Gaya Balap Marc Marquez Berubah: Jadi Mirip Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202281/marc_marquez-yxSp_large.jpg
Sinyal Bahaya dari Marc Marquez, Nobuatsu Aoki Ramal Dominasi Sang Juara di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202237/sirkuit_phillip_island_masih_menjadi_venue_motogp_phillipislandcircuit-i9Ak_large.jpg
Pemerintah Victoria Ogah Pindahkan Venue MotoGP Australia dari Sirkuit Phillip Island ke Albert Park
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202195/marc_marquez-kt3f_large.jpg
Marc Marquez Ulang Tahun Ke-33, Dapat Kejutan dan Pesan Menyentuh dari sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202144/marc_marquez-yd3U_large.jpg
Analisis Casey Stoner: Marc Marquez Telah Menaklukkan Desmosedici GP26, Siap Dominasi Musim 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202136/marco_bezzecchi-KBmk_large.jpg
Usung Ambisi Besar Bersama Aprilia, Marco Bezzecchi Targetkan Start Sempurna di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement