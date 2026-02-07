Disebut Gaet Fabio Quartararo untuk MotoGP 2027, Bos Honda: El Diablo Pembalap Fantastis!

SELANGOR – Kabar bergabungnya Fabio Quartararo ke Honda HRC Castrol pada MotoGP 2027 terus mengemuka. Manajer tim, Alberto Puig, tak membantah sama sekali dan malah memuji sang pembalap!

Quartararo dilaporkan akan meninggalkan Yamaha pada akhir MotoGP 2026. Ia hijrah ke rival pabrikan asal Jepang tersebut dengan kontrak selama dua tahun karena jengah dengan timnya.

1. Semua Bicara

Juara dunia MotoGP 2021 itu lelah menanti janji Yamaha memberi motor kompetitif. Celakanya, pada hari kedua Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Rabu 4 Februari 2026, Yamaha YZR-M1 mengalami masalah mesin!

Ditambah, Quartararo absen pada hari kedua dan ketiga Tes Pramusim MotoGP 2026 di Malaysia karena cedera. Situasi itu semakin memanaskan rumor El Diablo hengkang dari Yamaha!

Puig tak menampik sama sekali kabar itu. Menurutnya, semua tim dan pembalap saling bicara satu sama lain terkait masa depan karena kontrak sebagian besar rider habis pada 2026, termasuk Quartararo.

“Di momen ini, saya bisa katakan semua orang saling berbicara. Maksudnya, semua pabrikan bicara dengan semua pembalap,” tegas Puig, mengutip dari Crash, Sabtu (7/2/2026).