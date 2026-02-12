Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ramalan Dani Pedrosa soal Strategi Ducati di MotoGP 2027: Marc Marquez Setim dengan Pedro Acosta!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |00:01 WIB
Ramalan Dani Pedrosa soal Strategi Ducati di MotoGP 2027: Marc Marquez Setim dengan Pedro Acosta!
Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
A
A
A

SPANYOL – Pembalap penguji KTM, Dani Pedrosa, memberikan sinyal kuat Ducati tengah menyiapkan langkah besar menjelang perubahan regulasi MotoGP 2027. Isyarat ini memicu spekulasi panas mengenai potensi kepindahan bintang muda KTM, Pedro Acosta, ke pabrikan Borgo Panigale untuk menjadi rekan setim Marc Marquez.

Bursa transfer pembalap bergerak cepat menjelang perubahan regulasi kompetisi pada 2027. Para pembalap mencari tempat bernaung terbaik untuk memaksimalkan kemampuan.

Beberapa pembalap sudah dirumorkan akan hengkang dan merapat ke tim lain, bahkan rivalnya. Di antaranya ada Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang disebut dekat dengan Honda, dan Jorge Martin (Aprilia Racing) yang akan merapat ke Yamaha.

1. Manuver Ducati

Namun yang paling menarik adalah menunggu langkah Ducati. Pedro Acosta sudah berkali-kali memberi sinyal akan hengkang dari KTM, dan kemungkinan besar tujuannya adalah Ducati.

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

Bisa jadi, dia akan mendampingi Marc Marquez pada MotoGP 2027. Rumor ini diperkuat dengan isyarat dari Dani Pedrosa. Pembalap penguji KTM itu menyebut Ducati telah melakukan langkah positif untuk MotoGP 2027.

"Kami tahu bahwa prosesnya akan segera berjalan, tetapi bisa dikatakan ini adalah (pasar pembalap) tercepat dalam sejarah,” kata Pedrosa dilansir dari Crash, Kamis (12/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/38/3199631/francesco_bagnaia-VCa6_large.jpg
Nasihat Menyentuh Jorge Lorenzo ke Francesco Bagnaia yang Masa Depannya Terancam di Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/38/3199593/marc_marquez_dan_jorge_lorenzo-k98l_large.jpg
Jorge Lorenzo: Duet Marc Marquez dengan Pedro Acosta Bisa Ciptakan Tim Sangat Kuat di MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/38/3198740/sang_manajer_mengakui_fabio_quartararo_tengah_didekati_honda_untuk_motogp_2027-g5dj_large.jpg
Manajer Akui Fabio Quartararo Didekati Honda untuk MotoGP 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/38/3198498/pedro_acosta_berpotens_jadi_duet_marc_marquez_di_ducati_lenovo_pada_motogp_2027-vSXU_large.jpg
Pedro Acosta Disebut Jadi Duet Marc Marquez di Ducati Lenovo pada MotoGP 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/38/3198490/fabio_quartararo_dikabarkan_gabung_honda_di_motogp_2027_fabioquartararo20-aMQ0_large.jpg
Fabio Quartararo Dikabarkan Gabung Honda HRC Castrol di MotoGP 2027, Siapa Terpental?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/38/3198481/fabio_quartararo_akan_bergabung_ke_honda_dan_tempatnya_digantikan_jorge_martin-un1r_large.jpg
Bursa Transfer Pembalap MotoGP 2027: Fabio Quartararo ke Honda, Jorge Martin Jadi Penggantinya di Yamaha!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement