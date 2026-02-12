Ramalan Dani Pedrosa soal Strategi Ducati di MotoGP 2027: Marc Marquez Setim dengan Pedro Acosta!

SPANYOL – Pembalap penguji KTM, Dani Pedrosa, memberikan sinyal kuat Ducati tengah menyiapkan langkah besar menjelang perubahan regulasi MotoGP 2027. Isyarat ini memicu spekulasi panas mengenai potensi kepindahan bintang muda KTM, Pedro Acosta, ke pabrikan Borgo Panigale untuk menjadi rekan setim Marc Marquez.

Bursa transfer pembalap bergerak cepat menjelang perubahan regulasi kompetisi pada 2027. Para pembalap mencari tempat bernaung terbaik untuk memaksimalkan kemampuan.

Beberapa pembalap sudah dirumorkan akan hengkang dan merapat ke tim lain, bahkan rivalnya. Di antaranya ada Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang disebut dekat dengan Honda, dan Jorge Martin (Aprilia Racing) yang akan merapat ke Yamaha.

1. Manuver Ducati

Namun yang paling menarik adalah menunggu langkah Ducati. Pedro Acosta sudah berkali-kali memberi sinyal akan hengkang dari KTM, dan kemungkinan besar tujuannya adalah Ducati.

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

Bisa jadi, dia akan mendampingi Marc Marquez pada MotoGP 2027. Rumor ini diperkuat dengan isyarat dari Dani Pedrosa. Pembalap penguji KTM itu menyebut Ducati telah melakukan langkah positif untuk MotoGP 2027.

"Kami tahu bahwa prosesnya akan segera berjalan, tetapi bisa dikatakan ini adalah (pasar pembalap) tercepat dalam sejarah,” kata Pedrosa dilansir dari Crash, Kamis (12/2/2026).