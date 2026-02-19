Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, dari Ban Kapten Sepak Bola Solo Menuju Panggung Legendaris All England

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |04:01 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, dari Ban Kapten Sepak Bola Solo Menuju Panggung Legendaris All England
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis Alwi Farhan yang sempat menjadi kapten sepak bola di Solo, kini justru bakal beraksi di panggung legendaris All England menarik untuk dibahas. Ya, pemuda kelahiran Solo ini bukan sekadar atlet berbakat biasa, ia adalah perpaduan antara ketangguhan fisik pemain sepak bola dan kecerdikan strategi di atas lapangan tepok bulu.

Siapa sangka, tunggal putra peringkat 14 dunia ini dulunya lebih akrab dengan rumput hijau dibandingkan karpet sirkuit. Namun, takdir justru membuat Alwi kini menjadi salah satu tunggal putra andalan Indonesia.

1. Warisan Fisik dari Lapangan Hijau Solo

Sebelum memegang raket, Alwi Farhan adalah seorang pemimpin di lapangan sepak bola. Sang ayah, Muhammad Anis, mengisahkan kedisiplinan dan stamina putra daerah Solo ini ditempa saat ia aktif meniti karier sebagai pesepak bola cilik.

Tidak main-main, Alwi bahkan dipercaya memegang jabatan sebagai kapten tim pada ajang Pekan Olahraga Daerah (Popda) tingkat SD di Solo. Namun, garis tangan Alwi tampaknya lebih condong ke arah bulu tangkis mengikuti jejak sang kakak.

Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Berbekal fisik prima hasil latihan sepak bola, Alwi dengan cepat beradaptasi di arena bulu tangkis. Prestasinya pun langsung melesat; sejak kelas 4 SD, ia sudah berhasil menggondol medali emas di turnamen internasional di Korea Selatan dan Thailand.

Bakat emas inilah yang kemudian membawanya hijrah ke Jakarta untuk bergabung dengan PB Exist, hingga akhirnya berhasil merengkuh gelar juara dunia junior (WJC) pada 2023 lalu.

2. Wujudkan Mimpi Main di All England

Kini, di usianya yang menginjak 20 tahun, Alwi Farhan tengah bersiap menorehkan tinta emas baru dalam karier profesionalnya. Setelah sukses meraih gelar juara di Indonesia Masters 2026 (Super 500), target besar berikutnya telah menanti: All England 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/40/3202227/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_kirsty_gilmour_yang_pernah_magang_di_pelatnas_pbsi_menarik_untuk_diulas-0rZ4_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik asal Skotlandia Kirsty Gilmour, Ternyata Pernah Magang di Pelatnas PBSI Cipayung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/40/3202071/carolina_marin-aR6p_large.jpg
Kisah Carolina Marin dengan PV Sindhu, 2 Pebulu Tangkis Cantik yang Hobi Psywar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/40/3201907/melati_daeva_oktavianti-C0GW_large.jpg
Kisah Unik Melati Daeva Oktavianti: Dulu Pernah Benci Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/40/3201985/greysia_polii_bersama_chang_ye_na-3iXn_large.jpg
Kisah Persahabatan Greysia Polii dan Chang Ye-na, saat Empati Meruntuhkan Tembok Rivalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/40/3201970/li_junhui_bersama_liu_yuchen-JQEB_large.jpg
Kisah Kocak Mantan Ganda Putra No 1 China Li Junhui, Gagal Selebrasi Buka Baju Usai Kalahkan Ahsan/Hendra di Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/40/3201930/wang_chi_lin-2fzm_large.jpg
Kisah Wang Chi-Lin, Pebulu Tangkis Peraih 2 Emas Olimpiade yang Idolai Ahsan/Hendra Kini Segera Jadi Ayah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement