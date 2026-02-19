Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Australia 2027 Digelar di Adelaide, Sirkuit Jalan Raya Disiapkan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |09:55 WIB
MotoGP Australia 2027 Digelar di Adelaide, Sirkuit Jalan Raya Disiapkan!
MotoGP Australia 2027 akan digelar di Adelaide. (Foto: MotoGP.com)
PEMERINTAH Australia dan MotoGP Sports Entertainment selaku promotor MotoGP, resmi mempresentasikan layout sirkuit jalan raya yang disiapkan untuk MotoGP Australia 2027. Mengutip dari Motorsport, Kamis (19/2/2026), lokasi MotoGP Australia 2027 akan bergeser dari yang awalnya digelar di Sirkuit Phillip Island dipindahkan ke sirkuit anyar di Adelaide.

Dalam acara presentasi layout anyar sirkuit di Adelaide ini, dipimpim Premier Australia Selatan Peter Malinauskas dan Carlos Ezpeleta selaku Chief Sporting Officer MotoGP Sports Entertainment.

1. Akhir dari Sirkuit Phillip Island

Sirkuit Phillip Island takkan menjadi tuan rumah MotoGP Australia per 2027.
Sirkuit Phillip Island takkan menjadi tuan rumah MotoGP Australia per 2027.

Sirkuit Phillip Island lama menjadi venue alias salah satu tuan rumah MotoGP Australia. Sirkuit Sirkuit Phillip Island yang letaknya tak jauh dari Kota Melbourne ini menjadi tuan rumah MotoGP Australia pada 1989-1990, 1997-2019 dan 2022-2026.

Alhasil, MotoGP Australia 2026 yang digelar di Sirkuit Phillip Island pada Minggu, 25 Oktober 2026, menjadi momen terakhir arena ini menjadi tuan rumah lomba balap motor paling prestisius tersebut.

Sebelumnya, pemerintah Negara Bagian Victoria tak setuju ketika MotoGP Sports Entertainment ingin mengubah venue MotoGP Australia dari Sirkuit Phillip Island ke Sirkuit Albert Park yang terletak di pusat Kota Melbourne.

Alasan pemerintah Negara Bagian Victoria tak ingin memindahkan lokasi balapan MotoGP Australia karena memberikan dampak positif ekonomi kepada masyarakat sekitar.

 

