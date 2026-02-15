Pramac Racing Buka Peluang CLBK dengan Jorge Martin di MotoGP 2027

PRAMAC Racing Yamaha tidak merasa dendam setelah ditinggalkan Jorge Martin pada akhir MotoGP 2024. Mereka membuka pintu jika sang pembalap ingin kembali pada MotoGP 2027!

Martin akan mengarungi musim keduanya bersama Aprilia Racing di MotoGP 2026. Laporan yang berhembus kencang, ini akan menjadi musim terakhirnya di tim pabrikan asal Italia tersebut.

Pembalap berjuluk Martinator itu dilaporkan kuat akan menuju Yamaha pada 2027. Rumor muncul setelah Fabio Quartararo dikabarkan akan bergabung dengan Honda.

1. Tidak Tutup Kemungkinan

Artinya, Martin akan menggantikan Quartararo di kursi pembalap Monster Energy Yamaha. Namun tak menutup kemungkinan juga pria asal Spanyol itu menjadi bagian dari Pramac Racing, mengingat kolaborasi mereka membuahkan gelar juara MotoGP 2024.

Menanggapi rumor tersebut, manajer tim Gino Borsoi tidak ingin menyelam terlalu dalam. Tapi satu yang pasti, ia akan sangat senang jika Martin ingin kembali bekerja sama dengan Pramac Racing.

“Anda tidak pernah tahu dalam hidup; karier seorang pembalap itu singkat, tetapi penting bagi seorang pembalap untuk bergabung dengan tim di mana dia merasa nyaman,” kata Borsoi, dikutip dari Motosan, Minggu (15/2/2026).