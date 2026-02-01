Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Manajer Akui Fabio Quartararo Didekati Honda untuk MotoGP 2027!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |01:02 WIB
Manajer Akui Fabio Quartararo Didekati Honda untuk MotoGP 2027!
Sang manajer mengakui Fabio Quartararo tengah didekati Honda untuk MotoGP 2027 (Foto: Instagram/@t0m06600)
A
A
A

MANAJER Fabio Quartararo, Thomas Maubant, mengonfirmasi kliennya itu tengah didekati oleh Honda HRC Castrol untuk MotoGP 2027. Namun, bukan hanya pabrikan asal Jepang itu saja yang menggoda El Diablo.

Kabar mengejutkan datang dari Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 itu disebut akan pindah ke Honda pada MotoGP 2027 dengan kontrak selama dua musim.

1. Negosiasi

Fabio Quartararo dan Alex Rins

Kepindahan Quartararo ke Honda jelas bukan sesuatu yang biasa. Pria asal Prancis itu kadung lekat dengan Yamaha, pabrikan yang dibelanya sejak promosi ke MotoGP pada 2019.

Maubant, yang merupakan sahabat dekat Quartararo, mengonfirmasi sang pembalap tengah mempertimbangkan masa depannya. Bahkan, cukup banyak tim yang mendekati termasuk Honda.

“Yang bisa saya konfirmasi sekarang adalah sejumlah negosiasi sedang berlangsung, Honda termasuk di antaranya,” kata Maubant, dikutip dari Motosan, Minggu (1/2/2026).

“Namun, hingga hari ini, belum ada kontrak apa pun yang ditandatangani,” imbuh pria berkebangsaan Prancis tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/38/3196108/pedro_acosta-g4S5_large.jpg
Masa Depan Pedro Acosta: Antara Godaan VR46 dan Ambisi Kursi Pabrikan di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/38/3195938/pedro_acosta_masih_membuka_pintu_untuk_vr46_racing_team_pada_motogp_2027-vGHY_large.jpg
Manajer Akui Pedro Acosta Masih Terbuka Gabung Timnya Valentino Rossi di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/38/3198744//valentino_rossi_merasa_sirkuit_internasional_mandalika_bisa_membantu_anak_anak_muda_indonesia_menembus_motogp-MgGd_large.jpg
Valentino Rossi Harap Hadirnya Sirkuit Mandalika Bantu Pembalap Indonesia Tembus MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/38/3198767//aleix_espargaro_jadi_pembalap_tercepat_di_hari_ketiga_tes_shakedown_motogp_2026-pJMt_large.jpg
Hasil Tes Shakedown MotoGP 2026 Hari Ke-3: Aleix Espargaro Lagi-Lagi Tercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/38/3198734//valentino_rossi_melontarkan_pujian_untuk_sirkuit_internasional_mandalika-m7RX_large.jpg
Valentino Rossi Puji Sirkuit Mandalika Usai Mencobanya untuk Pertama Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/38/3198611//marc_marquez_dijagokan_juara_motogp_2026_marcmarquez93-orlB_large.jpg
Pedro Acosta: Marc Marquez Favorit Juara MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement