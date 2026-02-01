Manajer Akui Fabio Quartararo Didekati Honda untuk MotoGP 2027!

MANAJER Fabio Quartararo, Thomas Maubant, mengonfirmasi kliennya itu tengah didekati oleh Honda HRC Castrol untuk MotoGP 2027. Namun, bukan hanya pabrikan asal Jepang itu saja yang menggoda El Diablo.

Kabar mengejutkan datang dari Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 itu disebut akan pindah ke Honda pada MotoGP 2027 dengan kontrak selama dua musim.

1. Negosiasi

Kepindahan Quartararo ke Honda jelas bukan sesuatu yang biasa. Pria asal Prancis itu kadung lekat dengan Yamaha, pabrikan yang dibelanya sejak promosi ke MotoGP pada 2019.

Maubant, yang merupakan sahabat dekat Quartararo, mengonfirmasi sang pembalap tengah mempertimbangkan masa depannya. Bahkan, cukup banyak tim yang mendekati termasuk Honda.

“Yang bisa saya konfirmasi sekarang adalah sejumlah negosiasi sedang berlangsung, Honda termasuk di antaranya,” kata Maubant, dikutip dari Motosan, Minggu (1/2/2026).

“Namun, hingga hari ini, belum ada kontrak apa pun yang ditandatangani,” imbuh pria berkebangsaan Prancis tersebut.