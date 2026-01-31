Pedro Acosta Disebut Jadi Duet Marc Marquez di Ducati Lenovo pada MotoGP 2027!

PEMBALAP Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, dikabarkan akan gabung Ducati Lenovo di MotoGP 2027. Rider asal Spanyol itu akan dikontrak dua tahun dan bertandem dengan Marc Marquez bersama pabrikan asal Italia tersebut.

“Pedro Acosta akan menjadi rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo pada 2027 dan 2028. Kabar ini sebenarnya tidak mengejutkan karena rumor ini telah muncul sejak awal tahun 2025,” tulis media Spanyol AS.

1. Pedro Acosta Pembalap Bertalenta

Pedro Acosta dikabarkan gabung Ducati di MotoGP 2027. (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Dari sekian pembalap muda yang eksis di MotoGP saat ini, Pedro Acosta tercatat sebagai rider paling bertalenta. Dalam dua tahun terakhir, juara dunia Moto3 dan Moto2 ini mengalami kenaikan hasil yang signifikan di MotoGP.

Setelah finis keenam di MotoGP 2024, Pedro Acosta menyelesaikan kompetisi di posisi empat pada 2025. Ia bahkan mengungguli nama-nama beken seperti Francesco Bagnaia yang finis kelima dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) di posisi sembilan.

2. Ke Mana Francesco Bagnaia?

Jika Pedro Acosta benar bergabung, otomatis Francesco Bagnaia akan terpental dari tim pabrikan Ducati. Lantas, ke mana Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- akan berlabuh di MotoGP 2027?

Ada dua tim yang bisa menjadi pelabuhan baru juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 tersebut. Pertama, Francesco Bagnaia turun kasta ke tim satelit Ducati, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team.