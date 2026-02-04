Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Patah Jari Tangan, Fabio Quartararo Pulang Lebih Awal dari Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sepang

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |10:54 WIB
Patah Jari Tangan, Fabio Quartararo Pulang Lebih Awal dari Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sepang
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
KABAR buruk menimpa pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Dia mengalami patah jari tangan saat jalani tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Quartararo pun memutuskan menyudahi lebih awal tes pramusimnya tersebut. Dia akan langsung pulang demi menjalani penyembuhan dari cedera yang dialaminya.

Fabio Quartararo

1. Jari Patah

Ya, nasib sial menimpa Quartararo kala mentas di Sirkuit Sepang kemarin, Selasa 3 Februari 2026. Dia alami kecelakaan di tikungan 5 hingga terjatuh.

Insiden itu pun membuatnya alami luka cukup parah. Quartararo dinyatakan mengalami patah jari tengah pada tangan kanannya.

Alhasil, Fabio Quartararo dipastikan akan absen dari sisa tes pramusim di Sirkuit Sepang. Sejatinya, usai kecelakaan itu terjadi, Quartararo sempat kembali ke lintasan pada sore hari usai melakukan pemeriksaan di pusat medis.

Namun, Quartararo kini dipastikan takkan lanjutkan uji coba motor Yamaha M1 bertenaga V4-nya di Sirkuit Sepang. Pembalap berusia 26 tahun itu akan melewatkan dua hari terakhir tes di Sepang demi pemulihan.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
