HOME SPORTS MOTOGP

Masa Depan Pedro Acosta: Antara Godaan VR46 dan Ambisi Kursi Pabrikan di MotoGP 2027

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |03:26 WIB
Masa Depan Pedro Acosta: Antara Godaan VR46 dan Ambisi Kursi Pabrikan di MotoGP 2027
Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
A
A
A

MANAJER Pedro Acosta, Albert Valera, memberikan tanggapan resmi mengenai spekulasi kepindahan sang pembalap ke tim Pertamina Enduro VR46 pada MotoGP 2027 mendatang. Meski mengakui bahwa bergabung dengan tim milik Valentino Rossi merupakan opsi yang menarik, Valera menegaskan bahwa fokus utama kliennya tetap tertuju pada kursi tim pabrikan sebagai prioritas utama dalam bursa transfer.

1. Komoditas Panas di Tengah Berakhirnya Kontrak Massal

Bursa transfer pembalap untuk musim 2027 sudah mulai panas. Pasalnya, hampir seluruh pembalap di grid MotoGP kontraknya akan habis pada tahun ini. Salah satu nama yang menjadi komoditas panas adalah Acosta.

Pembalap asal Spanyol itu dikaitkan dengan tim satelit Ducati, VR46, sejak awal musim lalu. Tim balap milik Valentino Rossi itu secara terang-terangan mengakui ketertarikannya pada Acosta. Bahkan sempat muncul kabar kalau kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan.

Valera tidak mengesampingkan peluang Acosta bergabung dengan VR46. Menurutnya, bukan tidak mungkin pembalap berjuluk The Shark itu akan hengkang ke sana, mengingat Ducati memiliki motor yang sangat kompetitif.

Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

“Ada kemungkinan dengan sebagian besar tim,” ujar Valera, dikutip dari Crash, Senin (19/1/2026).

“Apakah itu sebuah kemungkinan? Ya. Seperti yang saya katakan, Ducati bersama Aprilia memiliki motor terbaik, jadi mengapa tidak?,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
