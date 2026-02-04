Bakal Ditendang jika Fabio Quartararo Gabung Honda? Luca Marini: Mungkin Orang-Orang Bosan

Luca Marini angkat bicara mengenai rumor dirinya bakal ditendang jika Fabio Quartararo gabung Honda HRC Castrol pada MotoGP 2027 (Foto: Honda Racing Corporation)

LUCA Marini angkat bicara mengenai rumor dirinya bakal ditendang jika Fabio Quartararo gabung Honda HRC Castrol pada MotoGP 2027. Ia yakin rumor itu disebar oleh orang-orang yang sedang bosan.

Quartararo disebut akan bergabung dengan tim pabrikan Honda pada MotoGP 2027. Kedatangan El Diablo tentu akan membuat salah satu dari Marini atau Joan Mir tergusur.

1. Ingin Tempat Terbaik

HRC sejauh ini sudah mengamankan kontrak Johann Zarco dan Diogo Moreira untuk MotoGP 2027. Itu artinya, hanya tinggal satu kursi lagi di tim berlogo sayap tersebut jika Quartararo jadi gabung.

Marini sadar semua pembalap ingin mendapat tempat yang sempurna di MotoGP 2027. Namun, ia menuturkan, tidak mudah mencari tim atau pabrikan yang akan memberikan hasil terbaik.

“Setiap pembalap ingin berada di posisi yang sempurna pada 2027, yang mana tidak mudah untuk dipahami siapa yang akan jadi yang terbaik, semuanya akan berubah,” papar Marini, mengutip dari Crash, Rabu (4/2/2026).

Lebih lanjut, adik tiri Valentino Rossi itu mengaku terus berbicara dengan Honda. Hubungannya dengan pabrikan asal Jepang itu baik-baik saja.