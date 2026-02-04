Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bakal Ditendang jika Fabio Quartararo Gabung Honda? Luca Marini: Mungkin Orang-Orang Bosan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |01:24 WIB
Bakal Ditendang jika Fabio Quartararo Gabung Honda? Luca Marini: Mungkin Orang-Orang Bosan
Luca Marini angkat bicara mengenai rumor dirinya bakal ditendang jika Fabio Quartararo gabung Honda HRC Castrol pada MotoGP 2027 (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

LUCA Marini angkat bicara mengenai rumor dirinya bakal ditendang jika Fabio Quartararo gabung Honda HRC Castrol pada MotoGP 2027. Ia yakin rumor itu disebar oleh orang-orang yang sedang bosan.

Quartararo disebut akan bergabung dengan tim pabrikan Honda pada MotoGP 2027. Kedatangan El Diablo tentu akan membuat salah satu dari Marini atau Joan Mir tergusur.

1. Ingin Tempat Terbaik

Fabio Quartararo

HRC sejauh ini sudah mengamankan kontrak Johann Zarco dan Diogo Moreira untuk MotoGP 2027. Itu artinya, hanya tinggal satu kursi lagi di tim berlogo sayap tersebut jika Quartararo jadi gabung.

Marini sadar semua pembalap ingin mendapat tempat yang sempurna di MotoGP 2027. Namun, ia menuturkan, tidak mudah mencari tim atau pabrikan yang akan memberikan hasil terbaik.

“Setiap pembalap ingin berada di posisi yang sempurna pada 2027, yang mana tidak mudah untuk dipahami siapa yang akan jadi yang terbaik, semuanya akan berubah,” papar Marini, mengutip dari Crash, Rabu (4/2/2026).

Lebih lanjut, adik tiri Valentino Rossi itu mengaku terus berbicara dengan Honda. Hubungannya dengan pabrikan asal Jepang itu baik-baik saja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/38/3199431/fabio_quartararo_memutuskan_mundur_dari_tes_pramusim_motogp_2026_di_sirkuit_sepang-LB8M_large.jpg
Fabio Quartararo Putuskan Mundur dari Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/38/3199440/marc_marquez_jadi_pembalap_tercepat_di_tes_pramusim_motogp_2026_pada_hari_pertama-rdNp_large.jpg
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Pertama di Sirkuit Sepang: Marc Marquez Langsung Jadi yang Tercepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/38/3199382/hasil_tes_pramusim_motogp_2026_hari_pertama_di_sirkuit_sepang_motogp-9lhp_large.jpg
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Pertama di Sirkuit Sepang: Marco Bezzecchi Tercepat, Marc Marquez Ke-5!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/38/3199359/fabio_quartararo-rHtp_large.jpg
Penyebab Fabio Quartararo Diisukan Pindah Ke Honda padahal Punya Gaji Fantastis di Yamaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/38/3199292/hasil_tes_pramusim_motogp_2026_hari_pertama_di_sirkuit_sepang_sesi_1_ducaticorse-CHO9_large.jpg
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Pertama di Sirkuit Sepang Sesi I: Alex Rins Terdepan, Marc Marquez Keempat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/38/3199265/daftar_22_pembalap_motogp_2026_marcmarquez93-uiDI_large.jpg
Daftar 22 Pembalap di MotoGP 2026: Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Pisah di Akhir Tahun?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement