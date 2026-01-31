Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Dikabarkan Gabung Honda HRC Castrol di MotoGP 2027, Siapa Terpental?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |00:05 WIB
Fabio Quartararo Dikabarkan Gabung Honda HRC Castrol di MotoGP 2027, Siapa Terpental?
Fabio Quartararo dikabarkan gabung Honda di MotoGP 2027. (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, dikabarkan gabung Honda HRC Castrol di MotoGP 2027. Menurut laporan Motorsport, juara dunia MotoGP 2021 itu sepakat gabung prabrikan asal Jepang tersebut.

Sekadar diketahui, kontrak Fabio Quartararo bersama Yamaha berakhir di ujung MotoGP 2026. Ia pun sudah diizinkan melakukan negosiasi untuk berpindah tim di awal tahun 2027.

Fabio Quartararo segera gabung Honda
Fabio Quartararo segera gabung Honda

1. Performa Menurun Bersama Yamaha

Lepas MotoGP 2022, performa El Diablo -julukan Fabio Quartararo- terjun bebas. Setelah finis runner-up di MotoGP 2022, Fabio Quartararo berturut-turut hanya finis di posisi 10 (2023), 13 (2024) dan 9 (2025).

Di saat bersamaan, pabrikan Honda pelan-pelan mengalami perbaikan performa. Di MotoGP 2025, mereka finis di posisi empat klasemen akhir konstruktor alias satu anak tangga di atas Yamaha.

Terlebih di tahun MotoGP 2027, akan ada perubahan regulasi, salah satunya kapasitas mesin. Bukan tak mungkin lewat riset mendalam yang dilakukan, Honda kembali muncul sebagai raja MotoGP seperti  era Mick Doohan dan Marc Marquez.

2. Siapa yang Terpental?

Hadirnya Fabio Quartararo otomatis memaksa salah satu dari dua pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir dan Luca Marini akan terpental alias tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari manajemen. Saat ini, kontrak Joan Mir dan Luca Marini bersama Honda HRC Castrol berakhir pada 2026.

 

Halaman:
1 2
