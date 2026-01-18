Manajer Akui Pedro Acosta Masih Terbuka Gabung Timnya Valentino Rossi di MotoGP 2027

MANAJER Pedro Acosta, Albert Valera, mengakui kliennya masih terbuka untuk bergabung dengan timnya Valentino Rossi yakni VR46 Racing Team di MotoGP 2027. Namun, prioritas mereka tetap tim pabrikan.

Masa depan Acosta jadi perbincangan hangat sejak pertengahan 2025. Sebab, KTM ketika itu di ambang kebangkrutan dan proyek mereka di MotoGP terancam ditutup.

1. Rumor ke VR46

Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, dan Alex Marquez di podium MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Ditambah lagi, performa KTM RC16 berantakan di paruh awal MotoGP 2025. Sementara di awal musim, Acosta terlihat berada di The Ranch milik Rossi atas undangan The Doctor.

Dari sana, Acosta terus dirumorkan untuk bergabung dengan VR46 Racing Team. Sobat kental Rossi, Alessio Salucci, terang-terangan mengaku berminat memakai jasa El Tiburon de Mazarron.

Namun, Acosta memilih tetap bertahan bersama KTM Red Bull setidaknya hingga MotoGP 2026 berakhir, sesuai kontraknya. Maka dari itu, rumor soal masa depannya kembali berhembus jelang musim bergulir.

2. Sebuah Opsi

Valera lalu angkat bicara mengenai situasi Acosta. Ia mengakui ada kemungkinan sang pembalap gabung tim lain termasuk VR46 Racing Team kendati prioritas tetaplah tim pabrikan.

“Apakah itu sebuah kemungkinan (gabung timnya Valentino Rossi)? Ya. Seperti saya bilang, Ducati bersama Aprilia memiliki motor terbaik (saat ini). Kenapa tidak?” ungkap Valera, mengutip dari Crash, Minggu (18/1/2026).