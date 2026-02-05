Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10 Makanan yang Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda Menurut Ade Rai, Nomor 1 Paling Berat buat Orang Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |08:43 WIB
10 Makanan yang Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda Menurut Ade Rai, Nomor 1 Paling Berat buat Orang Indonesia!
Berikut 10 makanan yang harus dihindari jika ingin awet muda menurut Ade Rai (Foto: Instagram/@ade_rai)
BERIKUT 10 makanan yang harus dihindari jika ingin awet muda menurut Ade Rai. Salah satunya paling berat buat orang Indonesia.

Sosok Ade Rai begitu lekat dengan gambaran hidup sehat. Betapa tidak, tubuh pria asal Bali itu masih terlihat bugar dan tampilannya awet muda di usia kepala 5.

Ade Rai

Tentu, selain rajin berolahraga, Ade Rai juga menjaga asupan makanan. Lantas, apa saja 10 makanan yang mesti dihindari jika ingin awet muda sepertinya?

10 Makanan yang Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda Menurut Ade Rai

1. Nasi Putih

Kalori Nasi Putih 1 Centong

Ini adalah makanan yang nyaris mustahil dihindari oleh masyarakat Indonesia karena telah menjadi konsumsi harian. Namun, Ade Rai menyarankan untuk mengganti nasi putih dengan nasi merah yang punya kandungan fitokimia yang sangat ampuh mengatasi tanda-tanda penuaan.

2. Makanan Olahan

Makanan-makanan olahan seperti nugget, sosis, dan makanan kaleng bisa dikategorikan sebagai junk food. Makanan berpengawet seperti ini bisa memicu penuaan dini sehingga perlu dihindari.

3. Daging dengan Lemak Tinggi

Perbedaan Kalori Paha Ayam Bakar dan Panggang

Daging merupakan makanan sehat jika dikonsumsi dengan baik. Namun, jika memiliki lemak tinggi, seperti paha dan sayap ayam serta daging merah, maka bisa menyebabkan inflamasi tubuh dan penuaan kulit.

4. Kerupuk

Kerupuk

Ini pendamping makanan yang hampir selalu dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, tidak dengan Ade Rai, karena kerupuk memiliki banyak karbohidrat dan lemak jenuh sehingga mempercepat proses penuaan.

5. Minyak dengan Lemak Jenuh

Gorengan

Ade Rai masih mengonsumsi makanan dengan cara yang digoreng tapi menggunakan olive oil yang baik untuk kesehatan. Mengonsumsi makanan dengan lemak jenuh seperti minyak sayur atau kelapa sawit tidak disarankan olehnya.

6. Penyedap Rasa

Micin

Ini hampir selalu ada dalam berbagai sajian Indonesia. Namun, Ade Rai justru menyarankan agar masakan mengunakan bumbu yang alami, kraena itu memiliki antioksidan tinggi.

 

