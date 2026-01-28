Bangun SDM Unggul, Menpora Erick Thohir Minta Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Punya Fasilitas Olahraga

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, menegaskan fasilitas olahraga merupakan komponen krusial yang tidak boleh absen dalam pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Menurut Erick, penciptaan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh harus menyentuh aspek kesehatan fisik, bukan sekadar kecerdasan intelektual semata.

Erick menyatakan akan menjalin koordinasi lintas kementerian agar kedua program pendidikan tersebut turut dilengkapi sarana olahraga yang memadai. Hal ini disampaikan olehnya usai Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa 27 Januari 2026.

"Ya, jadi tentu saya akan berkoordinasi dan saya berharap nanti Sekolah Rakyat yang sedang digaungkan dan juga Sekolah Garuda yang sedang dibangun, juga dilengkapi fasilitas olahraga," kata Erick kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (28/1/2026).

1. Sinergi Jasmani dan Karakter Bangsa

Erick menilai keseimbangan antara kemampuan berpikir dan kekuatan fisik bisa menjadi fondasi penting dalam proses pembangunan manusia di Indonesia. Pandangan ini selaras dengan masukan pimpinan serta anggota Komisi X DPR RI.

Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)

"Karena dalam membangun manusia itu kan tidak hanya membangun tadi pola pikir, tetapi juga jasmaninya menjadi penting," tambah Erick.

"Ini yang kita sinergikan bagaimana juga program pemuda ini menjadi program hal yang sangat penting dalam juga pembangunan karakter bangsa, termasuk juga karakter para atletnya sendiri," lanjutnya.