Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bangun SDM Unggul, Menpora Erick Thohir Minta Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Punya Fasilitas Olahraga

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |07:41 WIB
Bangun SDM Unggul, Menpora Erick Thohir Minta Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Punya Fasilitas Olahraga
Menpora Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, menegaskan fasilitas olahraga merupakan komponen krusial yang tidak boleh absen dalam pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Menurut Erick, penciptaan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh harus menyentuh aspek kesehatan fisik, bukan sekadar kecerdasan intelektual semata.

Erick menyatakan akan menjalin koordinasi lintas kementerian agar kedua program pendidikan tersebut turut dilengkapi sarana olahraga yang memadai. Hal ini disampaikan olehnya usai Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa 27 Januari 2026.

"Ya, jadi tentu saya akan berkoordinasi dan saya berharap nanti Sekolah Rakyat yang sedang digaungkan dan juga Sekolah Garuda yang sedang dibangun, juga dilengkapi fasilitas olahraga," kata Erick kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (28/1/2026).

1. Sinergi Jasmani dan Karakter Bangsa

Erick menilai keseimbangan antara kemampuan berpikir dan kekuatan fisik bisa menjadi fondasi penting dalam proses pembangunan manusia di Indonesia. Pandangan ini selaras dengan masukan pimpinan serta anggota Komisi X DPR RI.

Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)
Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)

"Karena dalam membangun manusia itu kan tidak hanya membangun tadi pola pikir, tetapi juga jasmaninya menjadi penting," tambah Erick.

"Ini yang kita sinergikan bagaimana juga program pemuda ini menjadi program hal yang sangat penting dalam juga pembangunan karakter bangsa, termasuk juga karakter para atletnya sendiri," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/43/3197179/teja_paku_alam_siap_bantu_persib_bandung_menang_atas_psbs_biak_persibcoid-PDpF_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs PSBS Biak, Teja Paku Alam: Semoga Menang dan Clean Sheet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/43/3197153/johnny_jansen_siap_antar_bali_united_menang_atas_semen_padang-mAJz_large.jpg
Bali United vs Semen Padang: Misi Johnny Jansen Antar Serdadu Tridatu Lanjutkan Tren Positif di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/43/3197099/trofi_piala_dunia_mampir_di_jakarta_pada_kamis_22_januari_2026_okezone-QAh6_large.jpg
Momen Masyarakat Indonesia Swafoto Bareng Trofi Piala Dunia di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/43/3194396/martina_ayu_pratiwi_sabet_5_emas_dan_2_perak_di_sea_games_2025_okezone-ZbAn_large.jpg
Kisah Martina Ayu Pratiwi Sabet Bonus Rp3,4 Miliar Usai Raih 5 Emas dan 2 Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/43/3194221/iwo_2026_siap_digelar_di_indonesia-0cwR_large.jpg
Indonesia Womens Open 2026 Cetak Rekor Hadiah di Asia Pasifik, 12 Negara Siap Beradu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/43/3193857/erick_thohir-OXAZ_large.jpg
Alasan Menpora Erick Thohir Fokus Kembangkan Sport Tourism dan Industri Olahraga.
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement