Hector Souto Tak Puas Timnas Futsal Indonesia Menang 3-2 atas Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026

PELATIH Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mengaku tidak puas dengan performa anak asuhnya meski menang 3-2 atas Vietnam di perempatfinal Piala Asia Futsal 2026. Ia menyebut Vietnam bermain jauh lebih baik ketimbang Timnas Futsal Indonesia.

Timnas Futsal Indonesia menang tipis 3-2 atas Vietnam di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa 3 Februari 2026 malam WIB. Hasil ini menjadi kemenangan manis bagi skuad Garuda karena berhasil mengamankan tiket semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Meski demikian, Hector Souto sangat tidak puas dengan performa Ardiansyah Nur dan kawan-kawan pada laga tersebut. Pelatih asal Spanyol itu menilai Timnas Futsal Indonesia tidak tampil sesuai standar mereka.

“Sejujurnya, saya tidak puas. Sangat tidak puas dan sangat sedih dengan performa tim saya. Menurut saya Vietnam bermain jauh lebih baik dari kami. Kami hanya lebih baik dari mereka dalam situasi bola mati, dan ini bukan tipe permainan yang kami inginkan untuk Timnas Futsal Indonesia,” kata Hector Souto usai pertandingan.

“Saya melihat para pemain lebih berusaha untuk tidak kehilangan bola, bukan untuk bermain. Kami punya banyak masalah dalam menghubungkan permainan dengan pivot,” sambung juru taktik asal Spanyol ini.

1. Vietnam Tampil Kuat saat Turunkan Strategi Power Play

Hector Souto mengkiritik tajam permainan Timnas Futsal Indonesia di babak kedua. Pasalnya, Vietnam berhasil mencetak dua gol ke gawang Ahmad Habibie. Ia mengakui Vietnam sangat kuat ketika memainkan skema power play.