HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Pertama di Sirkuit Sepang Sesi I: Alex Rins Terdepan, Marc Marquez Keempat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |11:16 WIB
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Pertama di Sirkuit Sepang Sesi I: Alex Rins Terdepan, Marc Marquez Keempat!
Marc Marquez menempati posisi 4 di hari pertama tes pramusim MotoGP 2026. (Foto: X/@ducaticorse)
HASIL tes pramusim MotoGP 2026 hari pertama di Sirkuit Sepang, Malaysia di sesi I akan diulas Okezone. Hari ini, Selasa (3/2/2026) digelar hari pertama sesi tes resmi pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang.

Di sesi pertama yang baru saja berlangsung, pembalap Monster Energy Yamaha Alex Rins, keluar sebagai yang tercepat. Rider asal Spanyol ini mencatatkan waktu tercepat 1 menit 58.576 detik.

1. Marc Marquez Keempat

Marc Marquez menempati posisi empat. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez menempati posisi empat. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Juara MotoGP 2025, Marc Marquez, finis keempat dalam sesi pertama hari ini. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- terpaut 1,007 detik dari Alex Rins.

Perbedaan satu detik antara Alex Rins dan Marc Marquez masuk kategori mengejutkan. Apakah ini tanda Yamaha akan menggeliat di MotoGP 2026?

2. Pesona Rookie Diego Moreira

Pembalap rookie yang membela Honda LCR, Diogo Moreira, membuat kejutan. Juara Moto2 2025 ini finis kedua dan hanya terpaut 0,253 detik dari Alex Rins.

Diogo Moreira praktis ingin membuktikan Honda LCR tidak salah memilihnya sebagai pembalap di MotoGP 2026. Lantas, siapa yang menempati posisi tiga?

Posisi tiga ditempati rider Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu hanya tertinggal 0,319 detik dari Alex Rins.

 

