SPORT LAIN

Rio Fahmi: Persija Jakarta Incar 3 Poin Lawan Persita Tangerang di Super League 2025-2026!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |20:37 WIB
Rio Fahmi: Persija Jakarta Incar 3 Poin Lawan Persita Tangerang di Super League 2025-2026!
Rio Fahmi ingin Persija Jakarta menang atas Persita Tangerang. (Foto: Media Persija Jakarta)
PEMAIN Persija Jakarta Rio Fahmi menargetkan kemenangan saat melawan Persita Tangerang. Ambisi ini menandakan Persija Jakarta tidak gentar dengan catatan Persita Tangerang yang baru sekali kalah di kandang dari sembilan laga home Super League 2025-2026.

Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, dalam lanjutan pekan ke-19 Super League 2025-2026 pada Jumat (30/1/2025) pukul 15.30 WIB

1. Persija Jakarta Jaga Peluang Juara Super League 2025-2026

Shayne Pattynama bisa bantu Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persija)
Shayne Pattynama bisa bantu Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persija)

Rio Fahmi menegaskan kemenangan menjadi target skuad asuhan Mauricio Souza. Sebab, kemenangan dibutuhkan Persija Jakarta untuk menjaga persaingan juara Super League 2025-2026. Persija Jakarta saat ini duduk di posisi tiga dengan 38 angka, terpaut tiga poin dari Persib Bandung di puncak klasemen.

"Tentunya kami juga sebagai tim tamu enggak mau pulang tanpa hasil apa pun. Kami tetap memasang (target) kemenangan dan poin penuh besok," kata Rio Fahmi dalam konferensi pers jelang laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta.

2. Persija Jakarta Siap Tempur

Pemain berposisi bek kanan itu mengakui Persita Tangerang sebagai tim yang dihuni pemain-pemain syarat kualitas dan pengalaman. Ia memastikan Persija Jakarta sudah siap tempur karena persiapan cukup baik.

"Untuk persiapan, saya sebagai pemain semua berjalan dengan baik. Semua pemain siap menghadapi laga besok dan sebagai tim tamu yang datang ke Tangerang, kami tidak akan menganggap remeh tim Persita.  Mereka sedang dalam tren yang bagus juga," kata mantan pemain Timnas Indonesia U-23 ini.

 

