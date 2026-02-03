Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Indah Cahya Juara Bareng sang Kekasih Leo Rolly di Thailand Masters 2026: Couple Gold!

KISAH pebulu tangkis supercantik, Indah Cahya Sari Jamil, menarik diulas. Dia juara bareng sang kekasih, Leo Rolly Carnando, di Thailand Masters 2026.

Kesuksesan ini disambut gembira oleh Indah dan juga Leo. Leo bahkan sampai buat unggahan khusus di Instagram sembari menyebutnya sebagai couple gold atau pasangan emas.

1. Kompak Juara

Ya, kiprah manis ditunjukkan Indah dan Leo di Thailand Masters 2026 yang bergulir pada pekan lalu. Mereka sama-sama angkat trofi juara, meski tak bermain bersama.

Leo memastikan gelar juara lewat duetnya bersama Bagas Maulana di sektor ganda putra. Mereka memastikan gelar usai kalahkan juniornya, Nikolaus Joaquin/Raymond Indra, di final dengan skor 21-10 dan 21-17.

Sementara itu, Indah naik podium tertinggi lewat duetnya dengan Adnan Maulana di sektor ganda campuran. Adnan/Indah juga segel gelar usai menangi duel all Indonesian final melawan pemain non-pelatnas, Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti, dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-17, di final.