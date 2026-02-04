3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dipuja-puja Badminton Lovers China, Nomor 1 Liliyana Natsir

ADA 3 pebulu tangkis Indonesia yang dipuja-puja Badminton Lovers (BL) China yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalag legenda hidup ganda campuran Indonesia, yakni Liliyana Natsir.

Dominasi Indonesia di dunia bulu tangkis tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga karisma yang melintasi batas negara. Di China, yang merupakan salah satu kekuatan bulu tangkis dunia, para penggemarnya ternyata menaruh rasa hormat dan kekaguman yang luar biasa terhadap atlet-atlet Tanah Air.

Kualitas teknik serta sikap di dalam maupun di luar lapangan membuat para bintang Indonesia ini memiliki basis penggemar militan di Negeri Tirai Bambu. Penasaran siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dipuja-puja Badminton Lovers China:

1. Liliyana Natsir

Liliyana Natsir

Legenda ganda campuran Indonesia ini tetap dikenang meski sudah lama gantung raket. Selama masa aktifnya, Liliyana Natsir atau yang akrab disapa Butet, merupakan rival paling menakutkan sekaligus dihormati oleh para atlet China.

Prestasi emasnya di Olimpiade Rio 2016 serta gaya mainnya yang cerdik dan taktis membuat BL China sangat mengagumi kualitas tekniknya. Baginya, rasa hormat dari lawan dan penggemar di China adalah bukti sahih kehebatan level permainannya di kancah dunia.

2. Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan pensiun. foto aldhi chandra

Pasangan ganda putra berjuluk The Daddies dianggap sebagai pemain paling dihormati di China. Penggemar di sana sangat mengagumi ketenangan dan sportivitas mereka meski menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih muda.